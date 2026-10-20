Getty Images Sport
翻訳者：
審判部門トップのハワード・ウェブ、アストン・ヴィラがニューカッスルに勝利した試合で、スフェン・ボトマンのニコラス・ジャクソンへのチャレンジがレッドカードにならなかった理由を説明
ウェブ氏、審判が自らの判定に責任を持つことを支持
審判部門トップのウェブ氏は、アストン・ヴィラがセント・ジェームズ・パークで1-0と勝利した試合で、ジャクソンに対する物議を醸したプレーをしたボトマンにレッドカードを出さなかった判定過程を支持した。ジャクソンは試合後、重傷を負わせかねない危険なタックルだったとして不満を示したが、ウェブ氏は審判団が適切な手順に従ったと主張。PGMOLのトップは、今季のプレミアリーグでは「主審の判定を尊重する」方針が引き続き優先されると強調した。
『マッチ・オフィシャルズ・マイクド・アップ』の最新回で、ウェブ氏は、ジャレッド・ジレット主審のピッチ上での判定は明白な誤りではなかったため、VAR担当のスチュアート・アトウェル氏が介入しなかったのは正しかったと説明した。ボトマンはボールの上から足を出したように見えたが、スパイクの裏がジャクソンの脚に直接当たっていなかったため、この場面は判断の分かれる領域にとどまった。ウェブ氏によると、ストックリー・パークのスタジオから試合を裁き直すことを避けるため、VARには「介入を控えめにするアプローチ」が指示されているという。
ウェブ氏は『スカイ・スポーツ』に「主審の判定をVARが裁き直すことは望んでいない。主審が判定の責任を持ち、VARが介入するのは明らかに間違っている要素がある場合に限りたい」と語った。PGMOLのトップは、はさみのように脚を閉じる動きや足首への明確な接触がなかったため、プレー中の一連の場面ではVARが介入する基準を満たしていなかったと説明した。
- AFP
審判による主観的な判断の重要性
ウェブはさらに、ジレットが当初ニューカッスルのDFにレッドカードを提示していた場合も、VARはその判定を支持した可能性が高いと説明した。
「もしVARが、ボトマンの伸ばした脚のスパイクのスタッドがジャクソンの足首やすねに強く接触したと確認していたり、両脚で挟み込む動きがあったりしたなら、VARの確認後にはおそらく違う結論になっていただろう」とウェブは付け加えた。
乱暴な行為の判定における一貫性
タインサイドでの騒動から話題を移し、ウェブは先日のトッテナムとマンチェスター・ユナイテッドの1-1の引き分けで、ロドリゴ・ベンタンクールが退場となった場面についても振り返った。トッテナムのMFはルーク・ショーへの頭突きで退場処分を受けた。この場面に先立ち、ユナイテッドのDFによるチャレンジをきっかけに両者が衝突していた。ウェブは、審判団が強い力での突き飛ばしと、頭を使った乱暴な行為を区別し、正しい判断を下したと考えている。
「ルーク・ショーの突き飛ばしも強い力が加わっていたと言えるかもしれない。しかし、押したのは胸であり、胸を突き飛ばしたことで選手が退場になることはあまりない」と、映像を分析したウェブは述べた。
- Getty Images Sport
ベンタンクールの頭突きについての明確な説明
「だから、ルーク・ショーの行為にはイエローカードだが、頭を使ってあのように反応したベンタンクールにはレッドカードが出されるべきだと思う」とウェブは締めくくった。PGMOLはこうした判定の解説を公開することで、透明性を高め、注目を集める判定がなぜ下されたのかをサポーターが理解できるようにしたいと考えている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。