審判部門トップのウェブ氏は、アストン・ヴィラがセント・ジェームズ・パークで1-0と勝利した試合で、ジャクソンに対する物議を醸したプレーをしたボトマンにレッドカードを出さなかった判定過程を支持した。ジャクソンは試合後、重傷を負わせかねない危険なタックルだったとして不満を示したが、ウェブ氏は審判団が適切な手順に従ったと主張。PGMOLのトップは、今季のプレミアリーグでは「主審の判定を尊重する」方針が引き続き優先されると強調した。

『マッチ・オフィシャルズ・マイクド・アップ』の最新回で、ウェブ氏は、ジャレッド・ジレット主審のピッチ上での判定は明白な誤りではなかったため、VAR担当のスチュアート・アトウェル氏が介入しなかったのは正しかったと説明した。ボトマンはボールの上から足を出したように見えたが、スパイクの裏がジャクソンの脚に直接当たっていなかったため、この場面は判断の分かれる領域にとどまった。ウェブ氏によると、ストックリー・パークのスタジオから試合を裁き直すことを避けるため、VARには「介入を控えめにするアプローチ」が指示されているという。

ウェブ氏は『スカイ・スポーツ』に「主審の判定をVARが裁き直すことは望んでいない。主審が判定の責任を持ち、VARが介入するのは明らかに間違っている要素がある場合に限りたい」と語った。PGMOLのトップは、はさみのように脚を閉じる動きや足首への明確な接触がなかったため、プレー中の一連の場面ではVARが介入する基準を満たしていなかったと説明した。