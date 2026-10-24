あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoニューカッスル
クリスタル・パレスvsニューカッスルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】クリスタル・パレスvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜鎌田大地・冨安健洋出場予定！プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
クリスタル・パレス 対 ニューカッスル
クリスタル・パレス
ニューカッスル
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地・冨安健洋出場予定】2026-27プレミアリーグ第8節、クリスタル・パレスvsニューカッスル･ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月25日(日)に開催。鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと、ニューカッスル･ユナイテッドが対戦する。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

本記事では、クリスタル・パレスvsニューカッスルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレスvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsニューカッスルは、日本時間2026年10月25日(日)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月25日(日)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs ニューカッスル･ユナイテッド
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

クリスタル・パレスvsニューカッスルのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

クリスタル・パレスvsニューカッスルのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

クリスタル・パレスvsニューカッスルの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs ニューカッスル 予想スタメン

3-4-2-1
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
page.match.formation.title
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
4-2-3-1
ワルテル・ベニテスワルテル・ベニテスクリス・リチャーズクリス・リチャーズジェイディー・カンヴォジェイディー・カンヴォオネスト・アハノールオネスト・アハノールジェフェルソン・レルマジェフェルソン・レルマタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルアダム・ウォートンアダム・ウォートンteam-logoアナン・カライリ鎌田大地鎌田大地ジェレミ・ピノジェレミ・ピノイスマイラ・サールイスマイラ・サールルカシュ・ホルニチェクルカシュ・ホルニチェクルイス・マイリールイス・マイリースフェン・ボットマンスフェン・ボットマンルイス・ホールルイス・ホールマリック・チャウマリック・チャウハーヴィー・バーンズハーヴィー・バーンズジョセフ・ウィロックジョセフ・ウィロックニコ・ゴンサレスニコ・ゴンサレスジョエリントンジョエリントンマティアス・フェルナンデス＝パルドーマティアス・フェルナンデス＝パルドーヨアネ・ウィッサヨアネ・ウィッサ
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
3-4-2-1
クリスタル・パレス

先発メンバー

ニューカッスル

マネージャー

  • ピエール・セージ
  • M. Jaissle

成績

CRY

CRY - 直近成績

BRC
0-2
NFO
3-1
OL
3-2
BHA
5-0
BJK
2-2
得点（失点）
7/13
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
NEW

NEW - 直近成績

MIL
0-1
LEE
4-1
HUL
2-1
COV
4-1
AVL
0-1
得点（失点）
5/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

クリスタル・パレスドローニューカッスル
2
1
2
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
1
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
5
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
1
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
0
終了
5得点9
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
10
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
17
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
19
フラムフラムFUL
7124710-35
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー