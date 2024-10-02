أخبار الهلال اليوم | موعد العودة إلى "المملكة أرينا"، وجيسوس يُقلل من الدوري الإنجليزي ويُحذر من الأهلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2024.
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كوليبالي: مواجهة الأهلي صعبة وهذا الأمر سيجعلها أصعب على الهلال
مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة
رسالة عبر سناب شات ... سالم الدوسري يُقلق جمهور الهلال قبل مواجهة الأهلي
مواجهة مرتقبة السبت القادم في دوري روشن
"حذر من الأهلي واستشهد بالنصر" .. جيسوس يقلل من الدوري الإنجليزي بعد فوز الهلال أمام الشرطة!
الهلال بـ"العلامة الكاملة" في كل البطولات..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
الهلال ضد الشرطة | هذا وقت الرد يا سالم الدوسري لا النوم وحسرة "ميمي" حسرتان!
أبرز ملامح ديربي الهلال والشرطة الآسيوي..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
"ليس من حقك انتقاد مسؤولي السعودية!" .. نجم الهلال الأسبق يهاجم محرز ويصفه بـ"المتعالي والكسول"
رياض محرز لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي..
"رنيتك رن ولدينا ما هو أهم منك!" .. نجم العين الإماراتي السابق يتهكم على الهلال وجماهيره
المنافسة بين الهلال والعين تشتعل مبكرًا..
رافضًا اتهامات الجماهير .. تركي آل الشيخ يعلن موعد عودة الهلال إلى "المملكة أرينا" رسميًا
أنهى الجدل بإعلان رسمي..
موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
مثال يُحتذى به .. مصعب الجوير يرد عمليًا على تفريط الهلال به لصالح الشباب
نجم الوسط فرض كلمته على كل شباب دوري روشن