رافضًا اتهامات الجماهير .. تركي آل الشيخ يعلن موعد عودة الهلال إلى "المملكة أرينا" رسميًا

أنهى الجدل بإعلان رسمي..

أنهى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجدل بشأن أزمة ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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ملعب "المملكة أرينا" تابع في الأساس للهيئة العامة للترفيه؛ حيث تم تأجيره إلى نادي الهلال مطلع عام 2024، مع أحقية الهيئة في استغلاله؛ لإقامة بعض الحفلات والفعاليات.

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وحاليًا.. يخضع الملعب لعمليات "إصلاح وتوسعة"، الأمر الذي أغضب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال؛ لعدم قدرة فريقه على خوض المباريات عليه؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن موعد العودة، والذي قيل إنه سيتأخر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفي هذا السياق.. أعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، جاهزية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 أكتوبر 2024.

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معالي المستشار أشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بإمكانه خوض مباراته أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، على ملعب "المملكة أرينا" بشكل طبيعي.

وكشف تركي آل الشيخ عن أن هذا الموعد، تم الاتفاق عليه مع مجلس إدارة شركة نادي الهلال، منذ البداية؛ في رد على اتهامات جماهير الزعيم، التي تحمله مسؤولية تأخير وتغيير تواريخ العودة للملعب، باستمرار.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 15 نقطة "العلامة الكاملة"، بعد مرور 5 جولات.