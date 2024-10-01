"رنيتك رن ولدينا ما هو أهم منك!" .. نجم العين الإماراتي السابق يتهكم على الهلال وجماهيره

المنافسة بين الهلال والعين تشتعل مبكرًا..

أثار أحد النجوم السابقين في نادي العين الإماراتي، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد "تهكمه" على عملاق الرياض الهلال وجماهيره.

العين يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

هذه المباراة ستكون الأولى التي تجمع الفريقين؛ بعد أن نجح الزعيم الإماراتي في "إقصاء" عملاق الرياض، من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قبل التتويج باللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول لاعب العين السابق عادل جمال، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "خلها تبرق وترعد.. لقد (رنيتك رن) في الموسم الماضي"؛ في إشارة إلى الفوز على الهلال، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأعرب جمال عن دهشته من وعيد الجماهير الهلالية، وتحدثهم بكل ثقة عن فوز فريقهم على العين، والانتقام من هزيمة الموسم الماضي؛ قائلًا بسخرية: "لو كان فيه فعل.. كان بينته السنة التي راحت".

وأضاف لاعب العين السابق، موجهًا حديثه إلى جماهير الزعيم الهلالي: "وش ذي التصاميم والوعود؟!.. نبي فعل في الميدان، وليس الحديث في وسائل التواصل و(التيك توك)".

واعتبر عادل جمال أن نادي العين، لديه ما هو أهم من الهلال؛ حيث تنتظره العديد من المنافسات، على رأسها مونديال الأندية بـ"نظامه الجديد"، وكأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى عديد البطولات المحلية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيشارك أيضًا في بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في صيف عام 2025.