"حذر من الأهلي واستشهد بالنصر" .. جورج جيسوس يقلل من الدوري الإنجليزي بعد فوز الهلال أمام الشرطة!

الهلال بـ"العلامة الكاملة" في كل البطولات..

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الشرطة العراقي، مساء أمس الثلاثاء.

الهلال فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: "سعادتي ليست لتسجيل 5 أهداف، بل للحفاظ على نظافة شباكنا"، مشددًا على أن مدافعي الزعيم الهلالي، فقدوا تركيزهم في بعض اللقاءات خلال الموسم الحالي؛ وهو الأمر الذي حاول معالجته في الأيام الماضية.

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ورفض المدير الفني البرتغالي، التقليل من قيمة الشرطة، لافتًا إلى أنه نفس الفريق الذي تعادل مع نادي النصر السعودي (1-1)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

واعتبر جيسوس أن الهلال قادر على التطور أكثر، في الفترة القادمة؛ مستشهدًا بحالة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي لا يزال في حاجة إلى تحسين بعض الجوانب الفردية والجماعية.

وأضاف مدرب الزعيم الهلالي: "تقديم هذه المستويات، على الرغم من حاجة بعض لاعبينا للتطور، تجعلني أعيش في حالة تفاؤل؛ بأن القادم سيكون أفضل بكثير".

وأكد جورج جيسوس على قدرة الفريق الحالي لنادي الهلال، على اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية، بل احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى فيها، مقللًا في نفس الوقت من المسابقة الإنجليزية، حيث اختارها في "المركز الرابع"، بعد الإسباني والألماني والإيطالي، وذلك بعد تأكيدات أحمد صلاح؛ المدير الفني للشرطة، بأنه لو كان مسؤولًا في الاتحاد الدولي لكرة الكرة "فيفا"، لسمح للزعيم باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأخيرًا.. أشار جيسوس إلى أن الهلال سيستعد من الغد، لكلاسيكو المملكة الكبير أمام النادي الأهلي ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي؛ قائلًا: "سنواجه واحد من أقوى الفرق في السعودية، أنه منافس يملك نجومًا قادرين على تغيير النتيجة في أي لحظة، ولابد أن نكون في أتم جاهزية".