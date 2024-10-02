رسالة عبر سناب شات ... سالم الدوسري يُقلق جمهور الهلال قبل مواجهة الأهلي

مواجهة مرتقبة السبت القادم في دوري روشن

أرسل سالم الدوسري نجم الهلال رسالة مقلقة لجمهور الفريق قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلي في سادس جولات دوري روشن السعودي مساء السبت القادم.

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الدوسري كان قد شارك في مواجهة دوري أبطال آسيا النخبة أمام الشرطة العراقي في الرياض مساء أمس، والتي انتهت بفوز الهلال 5-0، وقد سجل اللاعب أحد أهداف فريقه وغادر الملعب عند الدقيقة الـ79.

الجناح السعودي كشف عبر حسابه على سناب شات عن مرضه، فيما لم يُوضح هو أو أي مصادر أخرى طبيعة ذلك المرض وإن كان سيُبعده عن الكلاسيكو ضد الأهلي السبت القادم.

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هدف الدوسري في مرمى الشرطة هو الـ24 له في دوري أبطال آسيا، مما يُبعده بفارق 5 أهداف عن ناصر الشمراني هداف اللاعبين السعوديين في البطولة القارية.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، بنسبة 100% من النقاط، فيما يمتلك الأهلي 7 نقاط فقط تضعه في المركز السابع.