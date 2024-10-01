الهلال ضد الشرطة | هذا وقت الرد يا سالم الدوسري لا "النوم" وحسرة "ميمي" حسرتان!

أبرز ملامح ديربي الهلال والشرطة الآسيوي..

بأقل مجهود، نعم! بأقل مجهود مقارنة بالمباريات السابقة التي لعبها الهلال السعودي، انتصر الزعيم أمام الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

خماسية تبادر على تسجيلها ماركوس ليوناردو، أليكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ناصر الدوسري ومحمد كنو في الدقائق 11، 15، 47، 73 و5+90 من عمر اللقاء.

هذا الفوز منح الزعيم صدارة جدول ترتيب مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة "ست نقاط"، فيما تجمد الشرطة عند نقطة وحيدة في المركز الـ11.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح مواجهة الهلال والشرطة..