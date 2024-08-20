أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يُحدد طلباته، وعقوبة قاسية ضد مارسيلو بروزوفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 أغسطس 2024.

الاتفاق تم لكن ما هي صيغة الصفقة؟

الاتحاد الأكثر نشاطًا هذا الصيف في سوق الانتقالات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حُسم الجدل بشكل رسمي..

الدون وزملاؤه في النصر وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج!

أشهر معارك نجم النصر الأسبق..

السعودية تعيش طفرة هائلة في القطاع الرياضي..

الأزمة تزداد في نادي النصر..

ماذا قال الأسطورة حسين عبدالغني؟!..

تطورات الساعات الأخيرة في النصر بعد جدل استقالة الرئيس..

رونالدو فشل في تحقيق أي بطولة رسمية مع النصر - حتى الآن -..

البداية من يوم 22 من سبتمبر المقبل..

البيت النصراوي "يغلي" مع بداية الموسم..

بروزوفيتش "ضحية" خسارة لقب كأس السوبر السعودي..

النصر يعيش أيامًا صعبة للغاية..

هل تنتهي أزمة النصر قريبًا؟

مواجهة الهلال والنصر على صفيح ساخن..

رونالدو في مرمى الانتقادات بعد رباعية السوبر..

أزمة تواجه الأندية قبل انطلاق دوري روشن..

الهلال قسى على النصر وتُوج بالسوبر السعودي، فيما افتتح برشلونة موسمه بالفوز على فالنسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 أغسطس 2024

ماذا لو كان كريستيانو رونالدو في الهلال؟