"نيمار لم يعد ذاته" .. وليد الفراج يتوقع فشل كريستيانو رونالدو لو انتقل إلى الهلال

ماذا لو كان كريستيانو رونالدو في الهلال؟

طرح الإعلامي وليد الفراج، استفسارًا حول مصير الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لو انتقل إلى صفوف الهلال، بدلًا من النصر، وما إذا كان سيصبح أكثر نجاحًا في الملاعب السعودية، في ظل مسيرة الفريق التاريخية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وكان فهد بن نافل، رئيس شركة الهلال غير الربحية، قد اعترف - مسبقًا - بأن إدارة النادي فاوضت كريستيانو رونالدو من أجل التعاقد معه، قبل انتقاله إلى النصر، حيث كان لاعبًا حرًا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن الهلال كان ممنوعًا من القيد، بقرار مركز التحكيم، على خلفية أزمة التوقيع مع اللاعب محمد كنو، مضيفًا أن الصفقة كانت تسير بشكل جيد من حيث المبدأ، ولم تكن الأموال مشكلة لدى الهلال على الإطلاق.

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن كريستيانو رونالدو "ما كان راح يمشي" في الهلال والفرد ما له أفضلية، مضيفًا "ما ينفع تستشيخ عليهم، نيمار ليس هو نيمار في الهلال، وكريم بنزيما أيضًا لم يكن لينجح معهم"، فيما خالفه الناقد محمد الدهش، بقوله إن رونالدو لو كان في الهلال، لحقق نتائج أفضل، وحقق البطولات، مثل ميتروفيتش الذي توج بأربع ألقاب في موسمين، بينما قال إن الهلال منظومة، والأمر كان سيسري عليه، مثلما حدث مع نيمار الذي عوقب بمليون ريال أو اثنين في الهلال.

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من ناحية أخرى، وجه وليد الفراج تعليقًا ناريًا على رسالة أحد المشجعين، الذي وصف كريستيانو رونالدو بأنه أكبر من دوري روشن السعودي، قائلًا "لا تقلل من مسابقتنا، نعرف قدرنا جيدًا، ورونالدو لم يحقق أي بطولة في السعودية".

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، تمكن كريستيانو رونالدو من قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، كما توج بجائزة هداف دوري روشن السعودي، بينما لم يتمكن من الفوز بأي بطولة رسمية، حيث اكتفى بقيادة الأصفر لوصافة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تلقى النصر خسارة ثقيلة أمام الهلال بنتيجة (1-4)، السبت، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.