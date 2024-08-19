كريستيانو رونالدو يحدد طلباته في النصر .. ولجنة الاستقطاب تتحدى وتزيد غضب الجماهير بقرار صادم!

الأزمة تزداد في نادي النصر..

حدد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "طلباته"؛ بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي، لمصلحة الغريم الهلال.

النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد السقوط المدوي (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباراة النهائية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامج "برا 18"، مساء اليوم الإثنين، طلب رونالدو "4 صفقات أجنبية" جديدة في النصر، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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الحميدي كشف عن أن الأسطورة البرتغالية، يرى بأن مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، والذي أصبح مهددًا بـ"الإقالة" بعد خسارة السوبر، ليس هو أساس المشكلة؛ بل النقص الواضح في جودة العناصر الأجنبية في الفريق.

وشدد الإعلامي الرياضي على أنه من بين "الرباعي الأجنبي" الذين طلبهم كريستيانو رونالدو؛ لاعب يجيد في مركز قلب الدفاع، ليشكل ثنائي قوي مع الإسباني إيمريك لابورت.

وفي ظل طلبات رونالدو.. فجّر الإعلامي الرياضي خالد الرشيد من ناحيته، مفاجأة من العيار الثقيل عن لجنة الاستقطاب السعودية؛ قد تزيد من غضب الجماهير النصراوية، التي تزعم بأن فريقها يتعرض لـ"مؤامرة"، وذلك بعدم دعمه بصفقات جديدة.

الرشيد أعلن عبر "بودكاست مادة"، مساء اليوم الإثنين، أن لجنة الاستقطاب تراجعت عن دعم ناديي الهلال والنصر، لجلب ثنائي أجنبي "تحت السن"، من مواليد 2003 أو أكثر.

وأِشار الإعلامي الرياضي إلى أن قرار اللجنة السابق؛ بعدم دعم الهلال والنصر بصفقات جديدة في صيف العام الحالي؛ كان لا يشمل الثنائي الأجنبي "تحت السن".

واختتم خالد الرشيد تصريحاته؛ بالقول: "لكن.. اللجنة تراجعت؛ وأبلغت عملاقي الرياض بأنها لن تدعمهما لجلب لاعبين أجانب (تحت السن)، وأنهما إذا أرادا ذلك، عليهما تحمّل القيمة المالية من المداخيل الخاصة".