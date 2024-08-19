مشجع الأسبوع | اتهام فيران توريس بانتحال شخصية، والاحتفال "الأعنف" بفوز الهلال على النصر

الهلال قسى على النصر وتُوج بالسوبر السعودي، فيما افتتح برشلونة موسمه بالفوز على فالنسيا

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم نعرض فيها لقطتين مثيرتين للدهشة، الأولى من منزل أحد مشجعي الهلال بعد الاحتفال على النصر في نهائي السوبر السعودي 4-1، فيما الثانية عن تصرف مجنون من أحد عشاق برشلونة بشأن لاعب الفريق فيران توريس.

الهلال تأخر في الشوط الأول بهدف كريستيانو رونالدو لكنه عاد في الثاني برباعية مذهلة، ويبدو أن هذا السيناريو أصاب عشاقه بالجنون حتى أن أحدهم احتفل بالطريقة الأعنف على الإطلاق خلال تواجده في منزله مع ضيوفه أصحاب الميول المختلفة. شاهد الفيديو أدناه.

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وهناك في أوروبا، أحد المشجعين يبدو أنه لم يعد يحتمل وجود فيران توريس في ملاعب كرة القدم، ولذا قام بالإبلاغ عن حسابه في إنستجرام واتهامه بانتحال شخصية لاعب كرة قدم!

صاحب الـ24 عامًا انضم للبارسا قادمًا من مانشستر سيتي في يناير 2022 ومازال مرتبطًا معه بعقد يمتد حتى صيف 2027، وقد لعب 71 دقيقة في المواجهة الأولى أمام فالنسيا وفعل خلالها ما يكفي لجعل أحدهم يرفض حتى تصنيفه ضمن لاعبي كرة القدم عبر السوشيال ميديا.