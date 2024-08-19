مفاجأة قانونية .. مسؤول كبير بالنصر متورط في قضية خطيرة بسبب "التعاون مع الهلال"!

البيت النصراوي "يغلي" مع بداية الموسم..

حذر القانوني الرياضي أحمد الأمير، من "تورط" أحد المسؤولين الكبار بشركة نادي النصر السعودي، في قضية خطيرة تهدد نزاهة وعدالة المنافسة.

النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بـ"شكل كارثي"؛ عندما سقط أمام نادي الهلال بنتيجة (1-4)، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

الأمير كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدير التنفيذي لنادي النصر رائد إسماعيل؛ هو نفسه مدير شركة الطائرات المروحية، "الراعية" لنادي الهلال.

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وأشار القانوني الرياضي إلى أن الشركة المسؤول عنها إسماعيل، وقعت "عقد رعاية" مع الزعيم الهلالي، في الرابع عشر من شهر يونيو 2023، بينما تم اعتماد رائد كـ"عضو" في مجلس إدارة شركة نادي النصر، بتاريخ الخامس من يوليو لنفس العام.

وأضاف: "لذلك.. كان من المفترض على هذا المسؤول، الإفصاح عن وجود تعارض في المصالح، من تاريخ اعتماد اسمه في مجلس إدارة شركة نادي النصر".

وشدد الأمير على أن القوانين واضحة؛ وتنص على التالي: "حال عدم إفصاح العضو عن تعارض المصالح، منذ تاريخه؛ فأن ذلك يعتبر مخالفة تستوجب التحقيق والعقوبة متى ما ثبتت".

وأكد أحمد الأمير على أن تعارض المصالح في كرة القدم، يُمكن أن يؤثر بشكل كبير على "نزاهة اللعبة وسمعتها"؛ لذا فإن التعامل معه بجدية وشفافية، يعد أمرًا ضروريًا للغاية.

واستشهد الأمير بواقعة جورج كوماس، رئيس الاتحاد القبرصي لكرة القدم، الذي يواجه اتهامات بانتهاكه لأنظمة تعارض المصالح؛ بسبب أدواره المزدوجة كمسؤول رياضي رفيع المستوى، ورجل أعمال متورط في تجارة حقوق البث التلفزيوني.

وأوضح الأمير أن نتائج التحقيقات؛ أثبتت أن هذه الممارسات أعطت بعض الأندية ميزة غير عادلة، وبالتالي التأثير على "نزاهة المنافسة"؛ وهو ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي ضد كوماس، الذي يواجه عقوبة السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو.