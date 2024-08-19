"حارس يلعب كمهاجم وأفراد الجهاز الطبي يكملون القائمة" .. أندية سعودية تطلب الاستغاثة قبل الموسم الجديد!

أزمة تواجه الأندية قبل انطلاق دوري روشن..

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن العامر، عن أزمة تواجد بعض الأندية التي لا تزال بانتظار دعم لجنة الاستدامة، من أجل قيد صفقاتها الجديدة، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025).

وقال العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، "هناك حساب لأحد الأندية لا ينشر إلى صورتين فقط منذ معسكر الإعداد، حتى اليوم، وهو نادي صاعد، واكتشفت أن النادي لديه حوالي 13 أو 14 لاعبًا، ولم يتمكن من نشر صورهم، لأنه لم يوقع عقودهم، ولا يزال في انتظار الدعم حتى الآن".

وأفصح العامر عن مشاكل بعض الأندية التي تعتمد على دعم لجنة الاستدامة، مضيفًا "أنت كنادٍ يجب أن تكون لديك مداخيل تستند إليها، وما هو الحال إذا ما سجلت 14 لاعبًا ولديك مباراة مقبلة".

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وفي هذا السياق، كشف الناقد الرياضي أحمد اللوقان، عن المزيد من الأزمات التي تواجه بعض الأندية السعودية في ظل غياب الدعم، قائلًا "هناك أنباء متواترة بشأن نادٍ لعب مباريات ودية، وشارك بعض أعضاء الجهاز الطبي في المباراة، وهناك أندية سافرت لمعسكراتها بحوالي 14 أو 15 لاعبًا، وفريق لعب مباراة مباراة ودية، والمهاجم كان حارس المرمى، وبعض الأندية غير مغرية للشركات، والحل الوحيد معها هو الخصخصة، مثلما شاهدنا في أندية القادسية ونيوم والعلا".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025)، يوم الخميس المقبل، والذي سيشهد صعود ثلاثة أندية جديدة قادمة من دوري يلو للدرجة الأولى، وهي (القادسية، العروبة، الخلود).