انتصر أم يحارب حتى النفس الأخير؟! .. تحركات "محيرة" من إبراهيم المهيدب بعد التهديد بالاستقالة من رئاسة النصر

تطورات الساعات الأخيرة في النصر بعد جدل استقالة الرئيس..

شهدت الساعات الماضية، تطورات كبرى في نادي النصر السعودي، بعد الجدل الكبير المثار من الأمس حول تهديد إبراهيم المهيدب؛ رئيس المؤسسة غير الربحية للنادي، بالاستقالة.

العالمي اهتزت أرجاؤه بشكل كبير منذ أول أمس السبت، على إثر افتتاح الموسم الجديد 2024-2025 بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ومنذ ذلك الحين، زعمت عديد التقارير أن خلافًا نشب بين المهيدب والإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، هدد به الأول الأخير بتقديم استقالته ما لم يتم منحه الصلاحيات الكاملة في التحكم بمصير المدرب البرتغالي لويس كاسترو والصفقات الجديدة للفريق، خلال 48 ساعة (بدأت الأمس).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو من التطورات أن المهيدب نال ما يسعى له أو ربما يقوم بدوره حتى النفس الأخير لحين حسم صلاحياته، فبحسب الصحفي النصراوي علي العنزي، حضر المهيدب "وحده" اليوم الإثنين، مران النصر دون حضور أي من المسؤولين محل الخلاف سواء جويدو أو حتى رائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للنادي.

ليس هذا فحسب، إنما كذلك أكد الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أنه على هامش المران، عقد المهيدب اجتماعًا في مقر النادي مع المدير الرياضي فيرناندو هييرو، وأحمد الغامدي مدير الفريق الأول لكرة القدم، بجانب أمين مجلس الإدارة، لمناقشة مصير كاسترو واستقطاب لاعبين جدد.

يذكر أن التقارير تزعم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، هو أحد الداعمين لبقاء كاسترو على رأس القيادة الفنية للفريق، رغم أن المدرب لم يحقق أي لقب منذ توليه المسؤولية في يوليو 2023 باستثناء لقب البطولة العربية الودية.