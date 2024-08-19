حسين عبدالغني يسخر من كريم بنزيما .. ويبرئ عبدالرزاق حمد الله من "اتهامات" النصر

ماذا قال الأسطورة حسين عبدالغني؟!..

سخر أسطورة الكرة السعودية المعتزل حسين عبدالغني، من النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه في موسمه الأول، مع اتهامه لزملائه في قلعة العميد، بعدم مساعدته.

وعن ذلك يقول عبدالغني في تصريحات مع بودكاست "على بياض": "بنزيما اتهم زملاءه في الاتحاد بعدم التعاون معه؛ إذًا.. ماذا عن ركلات الجزاء العديدة التي أهدرها في الموسم الرياضي الماضي؟!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف أسطورة الكرة السعودية؛ ساخرًا: "هل يحتاج كريم بنزيما أن يذهب جميع زملائه في الاتحاد معه لـ(تسديد) ركلات الجزاء!!"؛ في إشارة إلى أن اتهامات اللاعب غير منطقية، وأنه الوحيد المسؤول عن سوء مستواه.

وبخصوص قضية انتقال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من نادي النصر إلى الاتحاد؛ علق عبدالغني: "أنا حضرت القصة في بدايتها، عندما كنت أتولى منصب المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بقلعة العالمي؛ ولكني رحلت قبل أزمة التسجيلات، بأيام قليلة للغاية".

وبرأ حسين عبدالغني، النجم المغربي من اتهامات النصر بـ"تمرده وغيابه عن المباريات والتدريبات"؛ بالقول: "حمدالله لاعب محترف ومتفاني في عمله.. إنه ملتزم في أوقات حضور التدريبات؛ بل أنه كان أول من يأتي إلى المران من بين جميع اللاعبين".

وتابع عبدالغني: "لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، وهل تفاوض حمدالله مع الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر أم لا؟!"، معترفًا في نفس الوقت بأن العلاقة بين النجم المغربي وإدارة العالمي، لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة قبل رحيله.

واختتم عبدالغني حديثه؛ بالتأكيد على أن إدارة النصر كانت ترغب في "التخلص" من عبدالرزاق حمدالله، كما أن اللاعب نفسه أراد الرحيل، لأن علاقته مع مسؤولي النادي، وصلت إلى طريقٍ مسدود.

جدير بالذكر أن النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر من عام 2021، قبل أن يوقع اللاعب على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ديسمبر من نفس العام؛ لتشتعل قضية كبرى بين جميع الأطراف، وصلت إلى "فيفا" فيما بعد.