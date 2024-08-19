"قد يعود إلى مانشستر يونايتد!" .. صديق كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة في مستقبل نجم النصر

رونالدو فشل في تحقيق أي بطولة رسمية مع النصر - حتى الآن -..

يعيش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أيامه الأخيرة مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة أنه اقترب من عامه الأربعين.

رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، وفي عقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط محاولات لـ"التجديد معه"، لعامٍ آخر على الأقل.

وفي هذا السياق.. فجّر النجم الفرنسي المعتزل لويس ساها، الذي زامل رونالدو في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد لأكثر من 4 سنوات، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل الأسطورة البرتغالية.

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ساها كشف في تصريحات مع قناة "تي في سبورتن" الدنماركية، اليوم الإثنين، عن أن كريستيانو قد يعود إلى نادي مانشستر يونايتد كـ"مدرب"؛ بعد اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وقال النجم الفرنسي المعتزل: "الطريقة المريرة التي ودع بها الأسطورة البرتغالية، مانشستر يونايتد، بعد خلافه مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج؛ لن تمنعه من العودة إلى النادي، في المستقبل".

وأضاف لويس ساها: "يتمتع كريستيانو رونالدو بالشغف والتفاني اللازمين، للعودة إلى مانشستر يونايتد يومًا ما، وقد يحدث هذا حتى كمدرب".

لكن على الرغم من ذلك.. شدد ساها على ضرورة أن يغيّر رونالدو من أسلوب التواصل "العنيف" مع اللاعبين؛ حتى يستطيع تحقيق النجاح كـ"مدرب".

جدير بالذكر أن رونالدو مثّل مانشستر يونايتد كـ"لاعب" في ولايتين؛ من صيف عام 2003 إلى يوليو 2009، ثم من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلى الفريق النصراوي.