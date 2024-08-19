"وسط غضب الهلال والنصر والأهلي" .. الكشف عن ميزانية الصفقات المخصصة للأندية حتى 2026

السعودية تعيش طفرة هائلة في القطاع الرياضي..

كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عن قيمة "الدعم" المخصص لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ صيف عام 2023 وحتى 2026.

أغلبية أندية دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم الهلال والنصر والأهلي، يشتكون من عدم دعمهم بـ"الصفقات"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع تسريبات عن إبلاغ لجنة الاستقطاب لهم، باستنزافهم الميزانية.

وفي هذا السياق.. أعلن العقيل عبر "بودكاست مادة"، مساء اليوم الإثنين، أنه توصل إلى "خارطة ميزانيات الأندية" المحددة من قِبل لجنة الاستقطاب؛ والتي جاءت على النحو التالي:

الموضوع يُستكمل بالأسفل

* صيف عام 2023: 31 مليون ريال سعودي ثابت لكل نادٍ في دوري روشن السعودي للمحترفين.

* صيف عام 2024: 35 مليون ريال سعودي ثابت.. والمتغيرات من 2 إلى 58 مليونًا؛ بناءً على مركز كل فريق في مسابقة الدوري.

* صيف عام 2025: 46 مليون ريال سعودي ثابت.. والمتغيرات من 2 إلى 76 مليونًا؛ بناءً على مركز كل فريق في مسابقة الدوري.

* صيف عام 2026: 51 مليون ريال سعودي ثابت.. والمتغيرات من 3 إلى 84 مليونًا؛ بناءً على مركز كل فريق في مسابقة الدوري.

وأعرب نواف العقيل عن استغرابه من عدم حصول الأندية على الدعم من لجنة الاستقطاب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ على الرغم من تحديد خارطة ميزانيات الأندية، منذ العام الماضي.

جدير بالذكر أن بعض التقارير نقلت عن لجنة الاستقطاب؛ بأن أندية مثل الهلال والنصر تحديدًا، استنزفا الميزانية المخصصة لهما لأكثر من صيف واحد، خلال ميركاتو 2023؛ وذلك بضم لاعبين أجانب بمبالغ مالية ضخمة؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الزعيم"، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو والسنغالي ساديو ماني "العالمي".