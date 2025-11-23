أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم يعلن استعداده للرحيل في يناير رسميًا .. وداروين نونيز ينفجر غضبًا
تحليل مواجهة الفتح .. ومؤتمر إنزاجي
الهلال ضد الفتح | إنزاجي يفك شفرة ترسانة جوميز ونونيز أخرس الألسنة .. ولا تقلق يا هلالي في وجود سالم الدوسري
حقق فريق نادي الهلال فوزًا صعبًا على نظيره الفتح بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال حقق الانتصار بصعوبة بالغة، وذلك في وقت قاتل من المباراة، إذ استطاع روبن نيفيش أن يُسجل هدفًا من ركلة جزاء.
"علينا تحسين أنفسنا" .. سيموني إنزاجي يوجه رسالة مهمة للاعبي الهلال بعد الفوز على الفتح
وجه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، رسالة مهمة إلى لاعبي فريقه، بعد الفوز على الفتح مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
جدل تحكيمي .. وغضب نونيز
"يجب إيقافه لمدة 3 أشهر" .. تأكيدات بتأثير الحكم الروماني على نتيجة مواجهة الفتح لصالح الهلال
جدل كبير صاحب مواجهة الهلال والفتح، مع خطف الزعيم للنقاط الثلاث في الوقت القاتل من المباراة، على إثر ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 88، وسط النقص العددي في صفوف الأول.
الهلال استضاف الفتح أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
وأدار اللقاء طاقم تحكيمي روماني بقيادة هوريانتو فيسينيتش، وعاونه الثنائي أليكساندر سيري وماريوس باديا، مع ثنائي تقنية الفيديو أوفيديو باتريان ورادو جيورجيفولاك، والسعودي سامي الجريس حكمًا رابعًا.
الزلال استشهد بدخول ماني موسوعة جينس والداود يسخر من "طرد كوليبالي" .. تبادل الاتهامات بين ضيوف وليد الفراج بشأن مجاملات التحكيم للنصر والهلال!
أشعل الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" المواجهة بين ضيفيه، عبد العزيز الزلال وهاني الداود، عندما فتح نقاشًا حول الجدل التحكيمي الذي يصاحب مباريات النصر والهلال خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
ويعيش النصر حاليًا فترة رائعة على مستوى النتائج محليًا وقاريًا، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، حيث حقق الانتصار في جميع مبارياته، وهو ما فتح الباب لتساؤلات كبيرة حول وجود شبهة مجاملات تحكيمية للفريق.
أهان قميص الهلال وكرر واقعة نيمار مع سعود كريري .. داروين نونيز ينفجر غضبًا ضد قرار إنزاجي
رغم معاناة الهلال من إصاباته منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي (2025) إلا أن المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، لم يحترم مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في أول مباراة شهدت عودته بعد غياب طويل.
ودفع سيموني إنزاجي بداروين نونيز في المباراة بشكل أساسي بعد غياب شهر تقريبًا عن الملاعب.
ونجح الأوروجواياني في إحراز هدف الزعيم الأول في اللقاء بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 88، فيما انتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد.
لكن ما إن قرر إنزاجي استبدال نونيز، انفجر الأخير غضبًا..
أخبار الانتقالات
لاعب الهلال يعلنها: مستعد للرحيل .. لكن لن أضحي براتبي!
بعد أول ظهور له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026 أمام الفتح بالأمس، خرج عبدالإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، ليثير الجدل بتصريحاته عن انفتاحه على الرحيل عن القلعة الزرقاء.
بعد "أزمة" نيفيش .. وكيل خاليدو كوليبالي إلى إدارة الهلال: هذا شرطنا من أجل تجديد العقد!
لا يزال وضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غامضًا داخل صفوف الزعيم، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، دون التوصل لاتفاق على التجديد، قبل دخوله الفترة الحرة.
كوليبالي يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، منذ قدومه من تشيلسي في صيف 2023، سواءً مع المدرب السابق جورج جيسوس، أو الحالي سيموني إنزاجي، إلا أن مستقبل المدافع السنغالي قد أثار تضاربًا في الأنباء، بين تأجيل ملف تجديد عقده حتى نهاية الموسم، أو الإسراع من أجل ضمان بقائه قبل دخول الفترة الحرة في يناير.
ويمكن القول إن قائمة الهلال المحلية، لا تزال محل جدل، قبل الفترة الشتوية، في ظل اقتراب إنزاجي من استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والذي تم استبعاده بسبب الإصابة واستبداله بالمهاجم ماركوس ليوناردو، لتطرح التساؤلات حول ما إذا كان كوليبالي سيصير ضحية الاستبعاد من المباريات المحلية، خاصة بعد التعاقد مع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك كـ"لاعب مواليد".
استجابة لدعوة برونو فيرنانديش .. صحفي بريطاني يرجح انتقال نجم الهلال إلى مانشستر يونايتد!
علق الصحفي البريطاني مارتن ليبتون من صحيفة "ذا صن" البريطانية، على الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب الهلال، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعتبر روبن نيفيش من أهم لاعبي الهلال منذ انضمامه للفريق قبل عامين، حيث يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية، وساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بالدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر خلال موسم 2023-2024.
وسط أطماع الهلال والاتحاد .. النصر يتحرك بشكل عاجل لتأمين راغد النجار
دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع حارس مرماه راغد النجار، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، بعدما أصبح على رادار الأندية الكبرى في دوري روشن.
وتأتي تحركات النصر لتجديد عقد راغد النجار، خصوصًا أنه يدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، وهو ما جعله هدفًا مشروعًا لأندية كبرى بحجم الهلال والاتحاد.
مفاجأة | لاعب الهلال يرفض تجديد عقده .. وجورج جيسوس يفتح باب النصر أمامه
رفض أحد نجوم الخط الهجومي، لنادي الهلال، محاولات فريقه لتجديد العقد بين الطرفين، مما يجعله مرشحًا بقوة للخروج من صفوف الموج الأزرق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
بعد أنباء العرض المالي الجنوني .. ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال
كشف العملاق الإسباني ريال مدريد عن حقيقة تلقيه عرضًا من المملكة العربية السعودية؛ لانتقال النجم التركي الشاب أردا جولر، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.
جولر البالغ من العمر 20 سنة، يلعب في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم منذ صيف 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، يمتد حتى 30 يونيو 2029.
تحول مفاجئ .. الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش!
يبدو أن ملف النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يشهد تحوّلًا كبيرًا للغاية داخل أروقة عملاق الرياض، في الوقت الحالي.
نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو 2026؛ حيث لم يقم النجم البرتغالي بالتجديد - حتى الآن -، رغم أن عددًا من زملائه فعلوا ذلك.
مشوار الهلال في الموسم الجاري 2025-2026
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيز هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.
كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.