بعد أنباء العرض المالي الجنوني .. ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال

فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الذي عانى في الموسم الماضي 2024-2025؛ قرر أن يفتح صفحة جديدة في العام الرياضي الحالي، بالتعاقد مع المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.
ألونسو الذي لعب سابقًا في ريال مدريد، بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.
وودع الريال البطولة العالمية من دور نصف النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (0-4) أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مدربه لويس إنريكي.
ومع بداية الموسم الفعلي في 2025-2026.. يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صاحب الوصافة.
وحقق ريال مدريد الانتصار في 10 مباريات، مقابل تعادل وهزيمة في أول 12 جولة من مسابقة الدوري؛ مع تسجيل 26 هدفًا، واستقبال 10 في شباكه.
أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي؛ يحتل عملاق العاصمة الإسبانية المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.
وحقق ريال مدريد الفوز في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة؛ قبل أن يتعرض للخسارة (0-1) أمام النادي الإنجليزي العملاق ليفربول، في الأسبوع الرابع.