Hilal Nassr Mitrovic Sadio ManeGOAL
محمد سعيد

الزلال استشهد بدخول ماني موسوعة جينس والداود يسخر من "طرد كوليبالي" .. تبادل الاتهامات بين ضيوف وليد الفراج بشأن مجاملات التحكيم للنصر والهلال!

الجدل التحكيمي لا ينتهي بين عملاقي دوري روشن السعودي

أشعل الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" المواجهة بين ضيفيه، عبد العزيز الزلال وهاني الداود، عندما فتح نقاشًا حول الجدل التحكيمي الذي يصاحب مباريات النصر والهلال خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

ويعيش النصر حاليًا فترة رائعة على مستوى النتائج محليًا وقاريًا، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، حيث حقق الانتصار في جميع مبارياته، وهو ما فتح الباب لتساؤلات كبيرة حول وجود شبهة مجاملات تحكيمية للفريق.

  • اتهام المجاملات .. ما بين ساديو ماني وكوليبالي!

    في البداية تحدث الفراج عن ركلة الجزاء "المثيرة للجدل" التي احتسبت للنصر أمام الفيحاء، مما دفع المتابعون للرد على البرنامج من خلال التغريدات، وفقًا لانتمائهم، وهو أيضًا ما انعكس على ردود الناقدين الرياضيين عبد العزيز الزلال وهاني الداود.

    وعلق الداود، قائلًا: "كوليبالي لم يُطرد أمام الاتحاد ثم طرد في المباراة التي تليها أمام الشباب، وفي نفس الوقت الزلال لا يتعامل مع دوري روشن السعودي وإنما دوري النصر السعودي، لذلك يتحدث عن التحكيم والعوامل الخارجية".

    ورد الزلال: قائلًا: "النصر لديه لاعب اسمه ساديو ماني دخل موسوعة جينيس، بعدما استمر لمدة 18 جولة مهددًا بالإيقاف ورغم ذلك لم يتلق إنذارًا واحدًا"، في إشارة إلى المجاملات التحكيمية للنصر ولاعبيه.

    • إعلان
  • Sadio Mane Al Nassr 2025Getty Images

    أرقام ساديو ماني مع النصر

    يشكل النجم السنغالي ساديو ماني إضافة بارزة لمسيرة النصر منذ انتقاله للعالمي في صيف 2023، حيث جمع بين خبرته الأوروبية الكبيرة وحضوره الفني في الدوري السعودي، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق إلى جانب كريستيانو رونالدو.

    منذ وصوله إلى الرياض قادمًا من بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى يونيو 2026، حمل النجم السنغالي الرقم (10) وبدأ سريعًا في ترك بصمته داخل صفوف النصر، فقد ساهم بأهداف حاسمة وصناعات مؤثرة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ليؤكد أنه ما زال قادرًا على تقديم مستويات عالية رغم انتقاله من المنافسة الأوروبية.

    ولعب ساديو ماني بقميص النصر 108 مباريات سجل خلاله 41 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة، حيث وجد مع "العالمي" فرصة جديدة لإعادة اكتشاف نفسه في بيئة مختلفة، حيث يجمع الدوري السعودي بين النجوم العالميين والطموح المحلي لتطوير اللعبة. 

  • ما التالي للنصر في دوري روشن السعودي؟

    يستعد النصر حاليًا للعودة إلى المنافسات المحلية والقارية، بعد فترة راحة طويلة حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بخلاف مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم وعلى رأسهم النجمين كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس مع منتخب البرتغال.

    وفي المباراة الأولى بعد العودة من التوقف الدولي، يستضيف النصر نظيره الخليج على ملعب "الأول بارك"، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودية للمحترفين 2025-2026.

    ويسعى النصر وراء الفوز من أجل الحفاظ على العلامة الكاملة وصدارته للدوري السعودي، خصوصًا أن أقرب منافسيه التعاون يأتي خلفه في الوصافة بفارق 3 نقاط فقط، وأي تعثر قد يدخله في حسابات أخرى.

  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح