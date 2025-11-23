بعد أول ظهور له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026 أمام الفتح بالأمس، خرج عبدالإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، ليثير الجدل بتصريحاته عن انفتاحه على الرحيل عن القلعة الزرقاء.
لاعب الهلال يعلنها: مستعد للرحيل .. لكن لن أضحي براتبي!
ظهور أول للمالكي بدوري روشن 2025-2026
صاحب الـ31 عامًا شارك لأول مرة في الموسم الجاري من دوري روشن أمس السبت، أمام الفتح، ضمن الجولة التاسعة، على استاد المملكة أرينا.
مشاركة المالكي أتت كبديل في الثماني دقائق الأخيرة من المباراة، بدلًا من المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، في محاولة لتأمين النتيجة التي كانت تشير للتعادل (1-1) وقتها، في ظل طرد لاعب الوسط ناصر الدوسري، وتحقق المراد بالفعل، بل وخرج الهلال منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بفضل ضربة جزاء احتسبت في الوقت القاتل، وأحرز منها النجم البرتغالي روبن نيفيش هدف الفوز.
ورغم قلة دقائق مشاركته إلا أن المالكي نال الإشادات عقب مواجهة الفتح، لكن ما يعكر تلك الإشادات هو دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال في يناير المقبل، ما يعني إمكانية التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لمسؤولي الزعيم، على أن ينضم له في صيف 2026 مجانًا.
حديث عبدالإله المالكي عن الرحيل عن الهلال
وسط جدل مستقبله، سُئل عبدالإله المالكي عن موقفه من الرحيل عن الهلال في يناير المقبل، خاصةً مع طرح الأمريكي بن هاربورج؛ رئيس نادي الخلود، ملف رواتب اللاعبين المحليين في دوري روشن مؤخرًا، موضحًا أنها تؤثر على انتقالاتهم لفرق تمنحهم فرص مشاركة أكبر مقارنة بالرباعي الكبير (الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي)
في هذا الشأن، تحدث المالكي صراحةً لوسائل الإعلام عقب مواجهة الفتح، قائلًا: "أي لاعب لديه الطموح، يريد المشاركة لدقائق أكثر، لكن رئيس الخلود يقول إن رواتب المحليين عالية!، إذا كان يريد لاعبًا يفيد فريقه، فعليه منحه حقه. من المستحيل أن أضيع ثلاثة أرباع راتبي مع نادي، كي أذهب للمشاركة مع فريق آخر".
وأضاف: "مؤكد أن اللاعب سيضحي إن كان يريد المشاركة، لن يأتي لاعب ويقول (أريد نفس ما أتقاضاه حاليًا أو أكثر)، لكن التضحية تكون بالمعقول، لكن أن يأتي ويعرض عليّ نصف ما أتقاضاه سنويًا، ويريد مني الموافقة!، آسف".
وبسؤاله عما إذا كان مستعدًا للرحيل عن الهلال في يناير المقبل، أجاب: "أي لاعب مستعد يضحي من أجل المنتخب، أي لاعب يريد اللعب من أجل كأس العالم، بالعكس إن شاء الله نجد في الميركاتو الشتوي لاعبين سعوديين يشاركون كي نخدم المنتخب، هذا هدفنا".
مسيرة عبدالإله المالكي في الملاعب
لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية لنادي الوحيدة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفرسان مكة في يوليو 2015.
ومع الوحدة، شارك المالكي في 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.
لكن في صيف عام 2019، رحل المالكي من الوحدة إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، استمرت لمدة عامين ونصف.
وخاض لاعب الوسط السعودي 72 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين.
لكن في شتاء عام 2022، ومع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وقع عبدالإله المالكي لصالح الهلال، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته، لكن في الأخير اشترى الزعيم المدة المتبقية في عقده مع النادي الجداوي مقابل 1.65 مليون يورو.
فيما شهدت فترة المالكي مع الهلال – المستمرة حاليًا – مشاركة الأقل طوال مسيرته بواقع 15 مباراة فقط وتسجيل هدف وحيد.
بل وخلال تلك الفترة، خرج المالكي معارًا من الزعيم إلى الاتفاق لمدة موسم وحيد (2024-2025)، خاض خلاله 23 لقاء.
وبخلاف تهميش دوره مع الهلال سواء لأسباب فنية أو لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، فقد عرف خلال تلك الفترة طريق البطولات، متوجًا بالدوري السعودي 2023-24، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسمي 2022-23 و2023-24.
وبتخصيص الحديث عن الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لم يخض المالكي سوى أربع مباريات فقط في مختلف البطولات، بواقع 111 دقيقة، لم يكن أساسيًا في أي منها، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى أمام العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
- AFP
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بالفوز أمام الفتح بالأمس، ارتفع رصيد كتيبة سيموني إنزاجي للنقطة الـ23 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متأخرة بنقطة وحيدة عن النصر "المتصدر"، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة التاسعة بعد.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بالشرطة العراقي على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والمحدد لها الـ25 من نوفمبر الجاري.
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية بـ12 نقطة (العلامة الكاملة) من أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي "الوصيف"، ما يعني اقتراب تأهله للدور المقبل.