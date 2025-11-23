"يجب إيقافه لمدة 3 أشهر" .. تأكيدات بتأثير الحكم الروماني على نتيجة مواجهة الفتح لصالح الهلال

خبير التحكيم المصري عصام عبدالفتاح قام بتحليل أداء الطاقم الروماني في مواجهة الهلال والفتح، عبر برنامج "في المرمى"، راصدًا ثلاث لقطات هي الأهم، مؤكدًا أن حكم الساحة هوريانتو فيسينيتش أخطأ في إحداها والذي كان أكثر تأثيرًا عن غيره..

اللقطة الأولى تلك الخاصة بضربة جزاء الفتح، حيث أيد عبدالفتاح قرار الحكم الروماني، بداعي عرقلة روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، لمراد باتنا، نجم النموذجي بالفعل، موجهًا اللوم لفيسينيتش على التأخر في احتساب الجزائية.

أما الحالة الثانية في طرد ناصر الدوسري؛ لاعب الهلال، على إثر تدخله على الأرجنتيني ماتياس فارجاس، حيث اكتفى هوريانتو فيسينيتش في إشهار الكارت الأصفر في وجه الأول في البداية، قبل أن يستدعيه حكام الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه، ومن ثم قرر بعدها طرده بكارت أحمر مباشر.

هنا أوضح عصام عبدالفتاح أن الدوسري استخدم القوة بالفعل على قدم لاعب الفتح، ما استحق الطرد المباشر، مستغربًا اكتفاء حكم الساحة بإنذاره فقط في البداية!

فيما كانت اللقطة الثالثة هي الأكثر جدلًا، حيث احتساب ضربة جزاء لصالح الهلال في الوقت القاتل، بداعي تدخل لاعب الفتح على قدم سالم الدوسري داخل منطقة الـ18..

بحسب عصام عبدالفتاح فإن تدخل لاعب الفتح قد غيّر اتجاه تسديدة الدوسري، ورغم احتكاكه بالفعل بقدم سالم إلا أنه لم يكن قويًا، لذا لام الحكم على احتساب ضربة جزاء لصالح الهلال.