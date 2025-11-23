رغم معاناة الهلال من إصاباته منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي (2025) إلا أن المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، لم يحترم مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في أول مباراة شهدت عودته بعد غياب طويل.
أهان قميص الهلال وكرر واقعة نيمار مع سعود كريري .. داروين نونيز ينفجر غضبًا ضد قرار إنزاجي
ما القصة؟
الهلال استضاف الفتح أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ودفع سيموني إنزاجي بداروين نونيز في المباراة بشكل أساسي بعد غياب شهر تقريبًا عن الملاعب.
ونجح الأوروجواياني في إحراز هدف الزعيم الأول في اللقاء بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 88، فيما انتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد.
لكن ما إن قرر إنزاجي استبدال نونيز، انفجر الأخير غضبًا..
ماذا فعل نونيز؟
المدير الفني الإيطالي منح صاحب الـ26 عامًا فرصة المشاركة لمدة 82 دقيقة أمام النموذجي، قبل أن يقرر سحبه من الملعب، والدفع بلاعب الوسط السعودي عبدالإله المالكي.
ورغم بقاء ثماني دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي للمباراة إلا أن قرر الاستبدال لم يُعجب مهاجم ليفربول السابق، حتى قرر إظهار استيائه علنًا أمام الجميع..
نونيز رفض بدايةً مصافحة بديله عبدالإله المالكي، كما تصرف بالطريقة نفسها مع سيموني إنزاجي، حيث قرر الخروج متجهًا لمقاعد البدلاء مباشرةً.
هنا حاول سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، تحيته على ما قدمه أمام الفتح وكذلك تهدئة الموقف، بلمس رأسه إلا أن نونيز فاجأه بإبعاد يده عنه رافضًا محاولته.
ولم يكتف نونيز بذلك، بل قام كذلك بركل قميص الهلال بقدمه وإبعاده من أمامه، بغرابة شديدة، بينما كان ودودًا مع زملاءه الموجودين على مقاعد البدلاء، حيث اتجه لمصافحتهم.
تصرفات الأوروجواياني تلك دفعت جمهور الهلال للهجوم عليه، خاصةً بشأن تصرفه تجاه قميص النادي وكذلك سعود كريري، مطالبين بتوقيع عقوبات قاسية عليه.
داروين نونيز وتكرار واقعة نيمار
كما فعله نونيز مع سعود كريري يشبه ما قام به البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور من قبل..
واقعة البرازيلي تعود لنوفمبر 2024، حيث مواجهة الهلال أمام الاستقلال الإيراني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وقتها دفع به المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في الدقيقة 58 من عمر المباراة، لكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 86، ليضطر للخروج من الملعب مصابًا في المباراة الثانية فقط التي تشهد مشاركته بعد غياب عام كامل تقريبًا على إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
الإصابة من جديد أغضبت نيمار بشدة، حيث قام برمي حذائه بعيدًا عن دكة البدلاء، فيما حاول سعود كريري تهدئته، أخد البرازيلي يدفعه بعيدًا عنه لأكثر من مرة، في مشهد غريب، ولم يتضح سببه، قبل أن يرحل في يناير 2025 نحو سانتوس البرازيلي بفسخ العقد مع النادي السعودي.
ماذا قدم نونيز مع الهلال؟
الأوروجواياني كان قد انضم للزعيم في صيف 2025، قادمًا من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو من عام 2028.
لكن نونيز لم يشارك مع الهلال سوى في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، محرزًا خمسة أهداف وصانعًا لاثنين آخرين.
فيما غاب عن ست مباريات على إثر معاناته من إصابة في الركبة، وسط مزاعم من البعض أنها مزمنة، وقد تحتاج لتدخل جراحي في نهاية الموسم.
ويعد موقف نونيز في الهلال حاليًا غامضًا، حيث أنه مهدد بالاستبعاد من القائمة المحلية للفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، مع الاكتفاء به في القائمة الآسيوية فقط، رغبةً من النادي في إعادة قيد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي كان قد خرج من القائمة في الصيف الماضي، لمعاناته من إصابة، قبل أن يكتمل شفاؤه مؤخرًا.
وما يزيد من وضع نونيز الحرج في القلعة الزرقاء؛ تألق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، منذ كأس العالم للأندية أمريكا 2025..
ليوناردو شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات، ومن ضمنها مونديال الأندية، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا، ما يدعم موقفه في الاستمرار بقائمة الفريق.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بالفوز أمام الفتح بالأمس، ارتفع رصيد كتيبة سيموني إنزاجي للنقطة الـ23 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متأخرة بنقطة وحيدة عن النصر "المتصدر"، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة التاسعة بعد.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بالشرطة العراقي على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والمحدد لها الـ25 من نوفمبر الجاري.
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية بـ12 نقطة (العلامة الكاملة) من أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي "الوصيف"، ما يعني اقتراب تأهله للدور المقبل.