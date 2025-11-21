Raghed Al-NajjarGetty
وسط أطماع الهلال والاتحاد .. النصر يتحرك بشكل عاجل لتأمين راغد النجار

صفقة جديدة تشعل الصراع بين الثلاثي الكبير

دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع حارس مرماه راغد النجار، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، بعدما أصبح على رادار الأندية الكبرى في دوري روشن.

وتأتي تحركات النصر لتجديد عقد راغد النجار، خصوصًا أنه يدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، وهو ما جعله هدفًا مشروعًا لأندية كبرى بحجم الهلال والاتحاد. 

  • راغد النجار بين 3 اتجاهات

    تحدث عبد الرحمن العامر، مقدم برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة بأن الهلال والاتحاد يدخلان السباق بقوة للفوز بخدمات راغد النجار، قائلًا: "راغد سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير 2026، بينما اللاعب لديه عروض جادة من الهلال والاتحاد".

    وأضاف: "راغد لديه رغبة كبيرة جدًا إنه يشارك في عدد مباريات كبير بدوري روشن السعودي، لأنه يريد أن يكون دائمًا في الصورة والانضمام إلى معسكرات المنتخب".

    وتابع الإعلامي السعودي: راغد النجار لاعب مهم وقدم نفسه في مباريات النصر بصورة طيبة، لذلك ستشهد الفترة الحرة من عقد راغد مع النصر، مفاوضات من قبل إداراتي الهلال والاتحاد من أجل إقناعه بالانتقال إلى أي منهما، وفي نفس الوقت التجديد للعالمي لا يزال خيارًا قائمًا".

  • "راغد النجار مكسب لأي نادٍ سعودي"

    في المقابل، علق الناقد الرياضي منير آل خاتم، على هذه الأنباء قائلًا: "راغد النجار لديه قدرات مميزة وسيكون مكسبًا لأي فريق في دوري روشن، لأن لديه شخصية قوية وقدم نفسه مع النصر بصورة طيبة، خصوصًا في الموسم الحالي".

    وأضاف: "كل ما أتمناه له أن يكون في فريق يمنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في المباريات من أجل مصلحة المنتخب الوطني".

    مسيرة راغد النجار مع النصر

    يعد راغد النجار، هو الحارس الثالث في ترتيب حراس كتيبة النصر بالموسم الجاري؛ بعد كل من نواف العقيدي، والبرازيلي بينتو ماثيوس.

    النجار، الحارس الدولي السعودي، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى عدة محطات بارزة في الدوري السعودي، منها الشباب والفيصلي والوحدة، وصولاً إلى التعاون حيث برز بشكل لافت في المواسم الأخيرة.

    وبفضل خبرته المتراكمة ومشاركاته مع المنتخب السعودي، أصبح أحد الأسماء الموثوقة في مركز الحراسة، انتقاله إلى نادي النصر في صفقة تمتد حتى عام 2026 يُعد محطة جديدة في مسيرته، حيث يسعى لتقديم إضافة قوية للفريق الذي ينافس محليًا وقاريًا، ويعزز خط الدفاع إلى جانب النجوم العالميين والمحليين في صفوفه.

    هذه الخطوة تعكس تطور مسيرة النجار من لاعب شاب في الأهلي إلى حارس مرمى يطرق أبواب البطولات الكبرى مع النصر، حيث لعب بقميص العالمي 11 مباراة فقط، استطاع خلالها أن يخرج بشباك نظيفة في 6 مناسبات بينما تلقى 8 أهداف.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.