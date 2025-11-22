Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
محمود خالد

بعد "أزمة" نيفيش .. وكيل خاليدو كوليبالي إلى إدارة الهلال: هذا شرطنا من أجل تجديد العقد!

قبل انتهائه في الصيف..

لا يزال وضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غامضًا داخل صفوف الزعيم، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، دون التوصل لاتفاق على التجديد، قبل دخوله الفترة الحرة.

كوليبالي يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، منذ قدومه من تشيلسي في صيف 2023، سواءً مع المدرب السابق جورج جيسوس، أو الحالي سيموني إنزاجي، إلا أن مستقبل المدافع السنغالي قد أثار تضاربًا في الأنباء، بين تأجيل ملف تجديد عقده حتى نهاية الموسم، أو الإسراع من أجل ضمان بقائه قبل دخول الفترة الحرة في يناير.

ويمكن القول إن قائمة الهلال المحلية، لا تزال محل جدل، قبل الفترة الشتوية، في ظل اقتراب إنزاجي من استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والذي تم استبعاده بسبب الإصابة واستبداله بالمهاجم ماركوس ليوناردو، لتطرح التساؤلات حول ما إذا كان كوليبالي سيصير ضحية الاستبعاد من المباريات المحلية، خاصة بعد التعاقد مع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك كـ"لاعب مواليد".

    تطورات مفاوضات الهلال مع كوليبالي

    وأفادت 365scores، بأن إدارة الهلال تضع - بالفعل - ملف تجديد خاليدو كوليبالي، ضمن أولوياتها في الفترة الحالية؛ في ظل قيمة اللاعب الفنية، وخبرته التي ساهمت في استقرار المنظومة الدفاعية.

    في المقابل، يمارس فالي رمضاني، وكيل كوليبالي، ضغوطًا على إدارة الهلال، فيما يتعلق بمدة العقد الجديد، حيث يرغب الوكيل في التمديد لموسمين بدلًا من موسم واحد.

    ويرغب وكيل كوليبالي في تأمين مستقبل السنغالي، ومنحه عقدًا يتناسب مع المرحلة التي يمر بها في مسيرته، ومن أجل توفير أقصى قدر من الاستقرار.

  • رأي الإدارة في طلب وكيل خاليدو

    ولعلّ أبرز التحديات حول إتمام المفاوضات، حول سن كوليبالي، المدافع صاحب الـ34 عامًا، الذي بات يبحث عن عقد طويل يضمن له الاستقرار والأمان بشكل أكبر، شخصيًا ومهنيًا.

    ورغم اقتناع الهلال بمساعي كوليبالي نحو عقد يؤمن استمراره لمدة موسمين، إلا أن القرار لا يزال قيد الدراسة؛ حيث يبحث الهلال عن التوازن بين مصلحة الفريق الفنية، وإدارة العقود بطريقة مستدامة تخدم مستقبل النادي.

    وتواصل إدارة الهلال، التنسيق مع سيموني إنزاجي الذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد مدة العقد الجديد، من أجل اتخاذ القرار المناسب.

    تجديد عقود لاعبي الهلال

    وفتحت إدارة الهلال، خلال الفترة الماضية، ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم التجديد مؤخرًا للحارس ياسين بونو، ومتوسط الميدان، سيرجي سافيتش، حتى صيف 2028، كما أعلن عن التمديد للظهير حمد اليامي، حتى يونيو 2029.

    في المقابل، تلقى الهلال "صدمة"، حول نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، حيث قال الإعلامي عبد الرحمن الجماز، إن نيفيش رفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، فيما بدأت الإدارة في البحث عن بديل للبرتغالي.

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي حمد الصويلحي، إن نيفيش كان قد وافق على الراتب ومدة العقد الجديد مع الهلال، إلا أن وكيله هو من أوقف إجراءات التجديد حتى اللحظة، فيما قال الإعلامي عبد الرحمن أباعود، إن نجم وولفرهامبتون السابق، يحلم بالعودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة أحد الأندية الكبيرة، ويرى أن فرصة انضمامه لنادٍ أوروبي ستصبح ضعيفة، إذا ما وافق على تجديد عقد مع الهلال لموسمين إضافيين، كونه سيتجاوز وقتها 30 عامًا.

    وأفادت تقارير بأن نيفيش تحصل على عدة عروض أوروبية، على غرار مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد ووست هام في إنجلترا، وكذلك يوفنتوس الإيطالي وبعض الأندية التركية.

    الزعيم يواصل انتصاراته مع إنزاجي

    ورغم بدايته المتذبذبة لموسم 2025-2026، إلا أن الهلال بات يواصل انتصاراته المتتالية مع مدربه سيموني إنزاجي، سواءً في دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وحقق الهلال، اليوم، انتصارًا جديدًا في دوري روشن، على حساب الفتح، بنتيجة (2-1)، حيث وقع داروين نونيز وروبن نيفيش على ثنائية الزعيم، بينما افتتح مراد باتنا أهداف اللقاء لصالح الفتح، فيما شهدت المباراة طرد لاعب الوسط ناصر الدوسري.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

