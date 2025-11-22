Ruben Neves HilalGetty
استجابة لدعوة برونو فيرنانديش .. صحفي بريطاني يرجح انتقال نجم الهلال إلى مانشستر يونايتد!

صفقة مغرية لكبار أوروبا بثلث سعرها الحقيقي..

علق الصحفي البريطاني مارتن ليبتون من صحيفة "ذا صن" البريطانية، على الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب الهلال، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر روبن نيفيش من أهم لاعبي الهلال منذ انضمامه للفريق قبل عامين، حيث يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية، وساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بالدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر خلال موسم 2023-2024.

ولذلك تجرى الآن مفاوضات قوية من جانب إدارة الهلال، من أجل إقناع نيفيش بتجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2026، وسيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

ونجحت الإدارة الهلالية في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول، خلال الفترة القليلة الماضية؛ على رأسهم الحارس المغربي ياسين بونو، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

  • نيفيش متاح بمبلغ زهيد في الميركاتو

    ليبتون خلال ظهوره عبر فضائية "العربية"، قال: "لا توجد أي مفاجأة في اهتمام أندية إنجليزية بضم نيفيش خلال الميركاتو، حيث أثبت جدارته في البريميرليج من قبل، وعمره لا يزال مناسبًا (27 عامًا)، ومع قرب نهاية عقده مع الهلال، من الطبيعي أن تسعى الأندية الكبرى وراءه".

    وأضاف: "بسبب قرب انتهاء عقده، لن يتجاوز سعر نيفيش في الميركاتو 20 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد جدًا مقارنة بإمكانياته وقيمته السوقية الحقيقية، التي قد تصل إلى 3 أضعاف هذا الرقم، لذلك لن تفوت الأندية الأوروبية هذه الفرصة من أجل التعاقد معه".

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    دعوة برونو فيرنانديش

    سئل الصحفي البريطاني: "لماذا يعود نيفيش إلى الدوري الإنجليزي بينما لديه كل شيء في الهلال؟"، ليرد قائلًا: "هناك معايير أخرى في عالم كرة القدم، فمهما كان يجني من أموال وبطولات في الدوري السعودي، فإن ذلك لا يمثل أي شيء مقارنة بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز".

    وأوضح: "الأموال عامل مهم وجميع اللاعبين يفكرون فيها دائمًا، لكن الأسباب الكروية قد تدفع نيفيش أيضًا إلى مغادرة السعودية واللعب في أندية كبيرة، على سبيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث سيجد هناك أشياءً أهم من المال، منها التنافس الشرس قبل كأس العالم 2026".

    وختم ليبتون: "أعتقد أن عودة نيفيش إلى البريميرليج واردة بشكل كبير، لكن الأمر ليس مضمونًا، حيث يعود في النهاية للاعب، فمثلًا قد يلبي دعوة مواطنه برونو فيرنانديش الذي طلب منه الانضمام إلى اليونايتد وأغراه بمكان أساسي ومؤثر في الفريق".

  • روبن نيفيش "موهبة" برتغالية استثنائية

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

  • Ruben Neves Al-Hilal 2025Getty Images

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 104 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 12 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

