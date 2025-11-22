"علينا تحسين أنفسنا" .. سيموني إنزاجي يوجه رسالة مهمة للاعبي الهلال بعد الفوز على الفتح

انتزع الهلال فوزًا ثمينًا من أمام الفتح بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية "المملكة آرينا" ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة حملت إثارة حتى لحظاتها الأخيرة.

وباغت الفتح أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدّم عند الدقيقة التاسعة عبر مراد باتنا من ركلة جزاء، بعد تدخل من روبن نيفيش احتسبه الحكم بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء. ونفّذ باتنا الركلة بثبات في منتصف مرمى ياسين بونو، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.

الهلال لم يتأخر كثيرًا في الرد، وبدأ سلسلة من المحاولات الخطيرة أبرزها تسديدات متتالية من سيرجي سافيتش، لكن الحارس فرناندو باتشيكو وقف سدًا منيعًا أمام كل محاولة.

وبعد عدة دقائق من الضغط، جاء التعادل عبر داروين نونيز في الدقيقة 26، بعدما استغل تمريرة بينية رائعة من كاليدو كوليبالي، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك بثقة.

ورغم استمرار الضغط الهلالي، بقي الفتح حاضرًا في المشهد الهجومي عن طريق باتنا الذي كاد يضاعف النتيجة في الدقيقة 15 بعد مراوغة ناجحة لبونو، إلا أن الكرة خرجت من الملعب قبل أن يسددها. كما هدد مرمى الهلال بمحاولة جديدة في الدقيقة 35 أبعدها بونو في اللحظة الأخيرة.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بمحاولات متبادلة، حيث تصدى باتشيكو لتسديدة قوية من نيفيش عند الدقيقة 39، فيما مرّت كرة سالم الدوسري بجوار القائم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم مالكوم الشوط بمحاولة لم تجد طريقها للمرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال بحثه عن الهدف الثاني، وكاد مالكوم أن يوقع عليه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 54، لكن براعة باتشيكو حالت دون ذلك.

ومع دخول المباراة مراحلها الحاسمة، تعقّدت مهمة الهلال بعد طرد ناصر الدوسري في الدقيقة 79 إثر تدخل عنيف أثبته الحكم عبر تقنية الفيديو.

ورغم النقص العددي، واصل الهلال محاولاته حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 88، ترجمها روبن نيفيش إلى هدف الفوز، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة قبل نهاية المواجهة بقليل.

وفي الدقيقة 90، كاد ثيو أن يجهز على آمال الفتح بتسجيل الهدف الثالث، لكن الحارس تألق مجددًا لترتطم الكرة بالقائم وتضيع الفرصة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما بقي الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر، مواصلًا معاناته في أسفل الترتيب.