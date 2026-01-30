أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة "مصرية" وراء أزمة بنزيما .. نجم جديد في مسلسل الهروب وإصابة تربك كونسيساو!

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بالحديث عن أزمة غياب كريم بنزيما، قائد الاتحاد، عن مباراة الفتح، والتي ربط بينها وبين تغيب إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، عن السفر إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وتداول الحديث بشأن سبب غياب بنزيما عن رحلة الفتح، والذي يتعلق بـ"عصيان" النجم الفرنسي، بعد جلسة المفاوضات مع إدارة الاتحاد، لتجديد عقده، وسط مؤشرات حول غضب حامل الكرة الذهبية لعام 2023، من "المقابل المادي" الذي اعتبره إهانة لتاريخه.

وقال عبد الجواد، عبر فضائية "أون سبوت"، إن وكيل اللاعبين آدم وطني، هو الرابط المشترك بين أزمتي كريم بنزيما وإمام عاشور، نظرًا لتعامله مع الأندية في حالة وقوع مشكلة، باعتباره وكيل الثنائي، متهمًا إياه بإقناع اللاعبين بالانقطاع عن المباراة التالية.

وفي هذا السياق، نقل الإعلامي أحمد شوبير، ردًا من قِبل الوكيل آدم وطني، والذي نفى فيه شكلًا وتفصيلًا، وجود أي علاقة له، بأزمة إمام عاشور الحالية، التي تسببت في توقيع غرامة كبيرة ضده من قِبل الأهلي، بغرامة 1.5 مليون جنيه مصري، والتحويل إلى التدريب المنفرد لمدة أسبوعين.