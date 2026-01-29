Goal.com
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

ردت على الاتهامات الخطيرة.. الرابطة تكشف حقيقة تحوّيل "ميزانية الاتحاد" إلى نادٍ آخر

ماذا قالت الرابطة السعودية المحترفة؟!..

ردت الرابطة السعودية المحترفة بشكلٍ رسمي، على الاتهامات التي وُجهت إليها في الساعات الماضية؛ بشأن "الميزانية المخصصة" لعملاق جدة الاتحاد.

الاتحاد يُعاني من أزمة مالية قوية؛ تجعله يقف عاجزًا أمام تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

ويحتاج الاتحاد لتدعيم صفوفه بقوة؛ وذلك في ظل التراجع الكبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    تفاصيل أزمة "ميزانية الاتحاد" المزعومة

    الإعلامي الرياضي محمد البكيري كان أول من كشف عن الأزمة المالية "الخانقة"؛ التي يُعاني منها نادي الاتحاد، في الفترة الحالية.

    وأعلن البكيري أن الاتحاد، لم يتحصل على مكافأة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ إلى جانب خصم 40% من قيمة عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من الميزانية المخصصة للنادي.

    وأشار البكيري إلى أن الـ40% من عقد بنزيما، كان من المقرر أن تتحملها شركة راعية - وفق الاتفاقية -؛ إلا أنها لم تلتزم بذلك، ليتم الخصم من ميزانية الاتحاد.

    ثم.. خرج مسؤول الهلال السابق وعضوه الذهبي الأمير نواف بن محمد عبر برنامج "في المرمى"، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أزمة ميزانية الاتحاد، سالفة الذكر.

    ابن محمد زعم أن الرابطة السعودية المحترفة، قامت بتحويل ميزانية العميد الاتحادي؛ إلى نادٍ آخر في المملكة، رافضًا الكشف عن اسمه.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الرابطة ترد رسميًا على اتهامات "ميزانية الاتحاد"

    ووسط كل ذلك.. نفت الرابطة السعودية المحترفة مساء يوم الخميس، كل الأخبار المتداولة؛ بشأن أزمة ميزانية نادي الاتحاد.

    الرابطة قالت في بيانٍ رسمي: "إشارةً إلى ما تم تداوله، حول تحويل جزء من الميزانية المخصصة للاتحاد إلى أندية أخرى، أو وجود مبالغ مُتأخرة للعميد؛ نؤكد عدم صحة هذه المعلومات".

    وشددت الرابطة على أنه لم يطرأ أي تغيير، فيما يتعلق بمخصصات الاتحاد المالية؛ مثلما هو الحال مع كل الأندية الأخرى.

    وأكدت على أن الاتحاد وجميع الأندية السعودية، مُطلعة على التفاصيل المالية التي تخصها؛ وفق الأطر المعتمدة.

    وطالبت الرابطة السعودية المحترفة الجميع؛ بتحري الدقة في المعلومات، حرصًا على عدم إثارة الجدل في الشارع الرياضي.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

  • Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

