بعد بنزيما وكانتي وديابي .. محترف جديد ينضم إلى قائمة "الهروب الجماعي" لمغادرة الاتحاد!

الناقد الرياضي محمد البكيري قال عبر "العربية إف إم":"ماريو ميتاي يرغب في مغادرة الاتحاد السعودي خلال هذا الشهر".

وأضاف:"هناك معلومة أعرفها، وهي أن اللاعب شارك في المباراة الماضية على مضض بعد تدخل وإقناع المدرب من أجل ظهوره في المباراة التي فاز فيها الفريق على الأخدود".

وتابع:"اللاعب جعل الأمور واضحة ويشعر بالامتعاض ولا توجد لديه أي رغبة في البقاء بالاتحاد، رغم أنه يعتبر أحد أميز العناصر التي تم جلبها إلى النادي".