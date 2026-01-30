Goal.com
مباشر
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

بعد بنزيما وكانتي وديابي .. محترف جديد ينضم إلى قائمة "الهروب الجماعي" لمغادرة الاتحاد!

ورطة صعبة للمدرب سيرجيو كونسيساو في منتصف الموسم

حالة من "الهروب الجماعي" يواجهها نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل المحاولات المتواصلة لمحترفي الفريق للرحيل بشهر يناير الجاري.

وذلك بعدما تبين أن الظهير الألباني ماريو ميتاي، يحاول مغادرة النادي بحثًا عن فرصة جديدة، في تهديد جديد لاستقرار الفريق لما تبقى من هذا الموسم.

  • البكيري يكشف الحقيقة

    الناقد الرياضي محمد البكيري قال عبر "العربية إف إم":"ماريو ميتاي يرغب في مغادرة الاتحاد السعودي خلال هذا الشهر".

    وأضاف:"هناك معلومة أعرفها، وهي أن اللاعب شارك في المباراة الماضية على مضض بعد تدخل وإقناع المدرب من أجل ظهوره في المباراة التي فاز فيها الفريق على الأخدود".

    وتابع:"اللاعب جعل الأمور واضحة ويشعر بالامتعاض ولا توجد لديه أي رغبة في البقاء بالاتحاد، رغم أنه يعتبر أحد أميز العناصر التي تم جلبها إلى النادي".

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Ain: The King CupGetty Images Sport

    هل تنتهي رحلة ميتاي مع الاتحاد؟

    الظهير البالغ من العمر 22 سنة انضم للاتحاد أولًا على سبيل الإعارة في سبتمبر 2024 قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل أن يتم تحويل هذه الصفقة إلى بيع نهائي في وقت لاحق.

    ودفع الاتحاد مبلغ 4 ملايين يورو لشراء اللاعب في يناير 2025، وكان من المتوقع استمراره لفترة أطول، بعدما شارك في 41 مباراة مع الفريق، ونجح في تسجيل هدفين ولعب 4 تمريرات حاسمة.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رحيل جماعي في يناير

    الأمور تزداد صعوبة على المدرب سيرجيو كونسيساو، بسبب الأزمات المستمرة في صفوف فريقه بخصوص عقود اللاعبين ورغبتهم في الرحيل عن النادي.

    العنصر الأبرز هو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث غاب بشكل مفاجىء عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، في الجولة 19 من دوري روشن، وخرجت تقارير تؤكد أن اللاعب رفض المشاركة بسبب خلافات حول توقيعه على عقد جديد، وهناك مؤشرات عن إمكانية مغادرته للفريق.

    وأما نجولو كانتي، فاللاعب الفرنسي أصبح قريبًا من الرحيل، وهناك محاولات من فنربخشه التركي للحصول على خدماته قبل إغلاق السوق الشتوي.

    وأخيرًا، هناك مواطنه موسى ديابي، الجناح الذي كان على وشك الانتقال إلى إنتر قبل أن تتعثر الصفقة، ولكن هذا لا يعني استمراره بشكل مؤكد، نادي توتنهام الإنجليزي قرر التدخل للحصول على خدماته.

  • Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
النجمة crest
النجمة
النجمة
0