أحمد فرهود

نجم الاتحاد إلى كريم بنزيما "عفوًا لا يُمكن ليّ ذراعنا".. وجوزيه جوميز "ينقذ الفتح ويحرج سيرجيو كونسيساو" بلعبة واحدة

ضربة جديدة للاتحاد في مسابقة الدوري..

لا يتمنى أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يُعيش ما يمر به جمهور عملاق جدة الاتحاد حاليًا؛ والذي يتعرض لنكسة تلو الأخرى، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الاتحاد سقط من جديد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهذه المرة عندما اكتفى بالتعادل (2-2) مع الفتح، في الجولة التاسعة عشر.

وتقدّم الاتحاد مرتين في المباراة، بواسطة نفس اللاعب صالح الشهري، في الدقيقتين 25 و84؛ ولكن الفتح كان يتعادل دائمًا، وبأقدام كل من مراد باتنا وماتياس فارجاس في الدقيقتين 74 و90+9.

وبهذه النتيجة.. وصل العميد إلى نقطته الـ31، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما حصد الفتح نقطته الثانية والعشرين، في "المركز التاسع" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الاتحاد مع مستضيفه الفتح، مساء اليوم الخميس..

    محمدو دومبيا.. العودة إلى أوروبا "أقرب" من أي وقتٍ مضى!

    عندما تعاقد نادي الاتحاد مع متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، قادمًا من فريق رويال أنتويرب البلجيكي؛ تعرض هذا اللاعب لانتقادات عنيفة، في بلاده.

    الإعلام والجمهور المالي هاجموا دومبيا؛ بسبب تركه الملاعب الأوروبية وهو في سن الـ21، وذهابه إلى المملكة العربية السعودية.

    واعتبر هذا القطاع الذي هاجم دومبيا؛ أن مسيرة اللاعب الشاب انتهت، وأنه لن ينضم إلى منتخب مالي الأول لكرة القدم مجددًا.

    هُنا.. رد نجم نادي الاتحاد على كل هذا الهجوم؛ قائلًا: "دوري روشن يمتلك نجومًا عالميين.. سأتعلم منهم، وسأعود يومًا ما إلى الملاعب الأوروبية".

    وشدد محمدو دومبيا على أن حلمه للتألق في أوروبا، لم ينتهِ أبدًا بالانتقال إلى الملاعب السعودية؛ حيث لا يزال لديه طموحات كبيرة للغاية، لتحقيقها في القارة العجوز.

    ويبدو أن دومبيا سيعود أسرع من المتوقع لأوروبا؛ إذا واصل المستويات الكبيرة التي يقدّمها مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة.

    ونعم.. نحن لا نُبالغ عندما نقول إن دومبيا، هو "النقطة المضيئة" في ظلام الاتحاد الحالي؛ حيث يتألق اللاعب المالي في مباريات فريقه، رغم تراجع النتائج أساسًا.

    وبما أن عمالقة أوروبا أصبحوا يوجهون أنظارهم إلى دوري روشن، وهو ما يتضح في التفاوض مع أكثر لاعب محترف؛ فإنه من المرجح أن يدخل دومبيا ضمن حساباتهم، في أي وقت.

    * أرقام محمدو دومبيا مع نادي الاتحاد:

    - مباريات: 14.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    كريم بنزيما.. عفوًا لا يُمكن ليّ ذراع الاتحاد

    وسط "جدل" النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ شارك المهاجم الدولي صالح الشهري في "التشكيل الأساسي" لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد نادي الفتح، مساء اليوم الخميس.

    بنزيما غاب بشكلٍ فاجئ عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بعدها.. خرجت تقارير سعودية وعالمية، خاصة من الإعلاميين محمد البكيري وسانتي أونا؛ لتؤكد أن بنزيما رفض المشاركة مع الاتحاد، بسبب خلافات حول تجديد العقد.

    وفي الوقت الذي أعلن فيه النجم الفرنسي "العصيان"، على ناديه الاتحاد؛ ظهر الشهري بقوة ضد الاتحاد، وكما ولو كان يقول لبنزيما "لا يُمكي ليّ ذراع الاتحاد".

    نعم.. الشهري قدّم 88 دقيقة رائعة ضد الفتح؛ حيث سجل هدفي فريقه، مع حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

    وأكد هذا اللاعب أنه جاهز لحمل هجوم الاتحاد، في فترة غياب بنزيما "المتمرد"؛ والذي يُعاني مستواه من تذبذب كبير أساسًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    * أرقام صالح الشهري مع نادي الاتحاد:

    - مباريات: 41.

    - مساهمات تهديفية: 13.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات حاسمة: 3.

    وهذه الأرقام قليلة بالطبع بالنسبة للمهاجم؛ لكن لا ننسى أن صالح يلعب دقائق معدودة في معظم المباريات، بينما يترك بصمة كبيرة عندما يُشارك أساسيًا.

    جوزيه جوميز.. أنقذ الفتح وأحرج كونسيساو بـ"لعبة واحدة"

    الآن.. دعونا ننتقل إلى جزئية تكتيكية مهمة للغاية، شهدتها مباراة الاتحاد ومستضيفه الفتح، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هذه الجزئية تمثلت فيما فعله البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح، خلال مجريات الشوط الثاني.

    جوميز وجد أن النجم الألباني ماريو ميتاي، ظهير أيسر نادي الاتحاد، تفوق فنيًا وتكتيكيًا على المغربي مراد باتنا، جناح أيمن فريق الفتح، طوال مجريات الشوط الأول.

    هُنا.. أعطى المدير الفني البرتغالي تعليمات إلى باتنا، في الشوط الثاني؛ لترك الخط والدخول للعمق أكثر، من أجل التحرر من رقابة ميتاي.

    وبالفعل.. أصبح الفتح أكثر خطورة في الشوط الثاني، وصنع أكثر من فرصة؛ وذلك بسبب تحركات باتنا، في المساحات بعمق دفاعات الاتحاد.

    أي أن جوميز بـ"لعبة تكتيكية واحدة"، نجح في إنقاذ الفتح وإحراج البرتغالي الآخر سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد.

    سيرجيو كونسيساو.. "الإحباط" أفقده القدرة على التفكير والابتكار

    وأخيرًا.. أظهرت مباراة الاتحاد ضد مستضيفه نادي الفتح، مساء اليوم الخميس، مجموعة من النقاط المهمة في كتيبة العميد، بقيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    * أولًا: مواصلة الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، مستوياته الكبيرة.

    * ثانيًا: الانهيار البدني المتواصل للاتحاد، في الشوط الثاني.

    * ثالثًا: عجز دفاعات الاتحاد في التعامل مع السرعات، إلى جانب المهارات.

    * رابعًا: تذبذب مستوى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، في المباراة الواحدة.

    والغريبة أننا تحدثنا عن كل هذه النقاط كثيرًا؛ لكن يبدو أن عجز كونسيساو وصل، إلى أنه لا يجد أي حل لها.

    وكما صرح كونسيساو، أن هُناك حالة إحباط في النادي عامة، سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني؛ وهو ما يبدو أنه يؤثر على القدرات الذهنية والابتكارية، عند الاستعداد للمباريات.

