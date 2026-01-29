Goal.com
عين على الحكم | جوزيه جوميز كاد أن يعتدي على ماجد الشمراني!.. حقيقة مساعدة الاتحاد ضد الفتح

ماذا حدث في مباراة الاتحاد والفتح؟!..

شهدت مباراة الاتحاد ضد مستضيفه الفتح، مساء اليوم الخميس، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بقيادة السعودي ماجد الشمراني.

الاتحاد تعادل (2-2) مع فريق الفتح الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • حقيقة مساعدة الاتحاد "تحكيميًا" ضد الفتح

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم السعودي ماجد الشمراني، "ركلة جزاء" لنادي الاتحاد ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

    احتساب "الركلة الجزائية"؛ جاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفتح، عقب تسديدة قوية من متوسط ميدان الاتحاد محمدو دومبيا.

    وأشعل قرار الشمراني، "غضب" البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح؛ الذي احتج بقوة على خط التماس، معتبرًا أن "الركلة الجزائية" غير مستحقة.

    وهُنا.. أبدى محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، رأيه في "الركلة الجزائية" التي تحصل عليها العميد، ضد النموذجي.

    ريشة أعلن صحة قرار الشمراني؛ مؤكدًا أن لاعب الفتح كبر جسده من خلال مد يده، وبالتالي ارتكب خطأً يستحق "ركلة جزائية".

  • "ركلة جزاء" الفتح ضد الاتحاد صحيحة

    وأساسًا.. الحكم ماجد الشمراني كان قد احتسب "ركلة جزائية"، لمصلحة نادي الفتح ضد عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك خلال الدقيقة 70 من عمر المباراة، التي جاءت ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الشمراني احتسب هذه "الركلة الجزائية"؛ باعتبار أن مدافع الاتحاد دانيلو بيريرا لمس الكرة بيده، بعد لعبة مشتركة مع جناح الفتح مراد باتنا.

    ومرة أخرى.. أكد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، صحة قرار الشمراني؛ لافتًا إلى أن بيريرا لمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18، خلال حالة تنافسية.

  • جوزيه جوميز كاد أن يعتدي على ماجد الشمراني.. ولكن!

    المثير في الأمر أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم، تحصل على "الطرد"، في الدقائق الأخيرة من مواجهة عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بسبب احتجاجاته المستمرة، على قرارات الحكم السعودي ماجد الشمراني.

    لذلك.. احتفل جوميز بشكلٍ مبالغ فيه؛ عندما سجل الفتح هدف التعادل القاتل ضد الاتحاد، في الدقيقة 90+9 من عمر المباراة.

    ولم يكتفِ المدير الفني البرتغالي بذلك؛ حيث نزل إلى أرضية الملعب بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، وذلك بعدما جلس في المدرجات عقب طرده.

    وأثناء نزوله لأرضية الملعب؛ ظهر جوميز وهو يركض غاضبًا نحو الشمراني، كما ولو كان سيعتدي عليه.

    وتدخل مساعدي جوزيه جوميز في الجهاز الفني لنادي الفتح، في محاولة لتهدئة المدير الفني البرتغالي؛ وهو ما حدث بالفعل، ليتحدث الأخير في النهاية بشكلٍ طبيعي مع الشمراني.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

