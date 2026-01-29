"لا أمتلك القدرة للحديث"!.. سيرجيو كونسيساو يشعل الجدل في أزمة كريم بنزيما ويصدم جمهور الاتحاد بـ"إصابة" لاعب جديد

تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد مباراة ناديه ضد الفتح، مساء اليوم الخميس.
تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد مباراة ناديه ضد الفتح، مساء اليوم الخميس.
الاتحاد سقط في فخ التعادل (2-2) أمام الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وفي البداية.. رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، الحديث عن أزمة غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد الفتح.
بنزيما غاب بشكلٍ مفاجئ عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
بعدها.. خرجت تقارير سعودية وعالمية - خاصة من الإعلاميين محمد البكيري وسانتي أونا -؛ لتؤكد أن بنزيما رفض المشاركة مع الاتحاد، بسبب خلافات حول تجديد العقد.
كونسيساو قال في المؤتمر الصحفي؛ بعد مباراة الفتح: "لا أمتلك القدرة للحديث.. هذا الموضوع هو أمر يخص إدارة الاتحاد".
وأعرب المدير الفني البرتغالي عن فخره لتدريب لاعب بحجم بنزيما؛ مشددًا على أن النجم الفرنسي المخضرم، إضافة كبيرة لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستكمالًا لحديثه.. أشاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بتألُق المهاجم صالح الشهري؛ وهو الذي عوض غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، ضد الفتح.
وعن ذلك يقول كونسيساو: "من عوّض بنزيما هو الشهري، الذي قدّم مستوى كبير وسجل هدفين"؛ لافتًا إلى أن هذا المهاجم السعودي الدولي، مهم جدًا للاتحاد والمنتخب الوطني.
وبخصوص تغيير الشهري، في الدقائق الأخيرة ضد نادي الفتح؛ أعلن المدير الفني البرتغالي أن اللاعب هو من طلب ذلك، بسبب تعرضه للإصابة.
وكشف كونسيساو عن أن الشهري، تعرض لإصابة على مستوى "عضلة الساق"؛ حيث كان يتلقى العلاج، في استراحة ما بين الشوطين.
ويُعاني الاتحاد مع لعنة الإصابات؛ آخرها النجم الجزائري حسام عوار، الذي غاب عن مواجهة الفتح.
وأخيرًا.. اعتبر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن فريقه قدّم مستوى جيد ضد فريق الفتح؛ إلا أن الحظ وقف ضده، حسب تصريحاته.
وأضاف كونسيساو: "هدف التعادل الذي سجله الفتح؛ جاء خارج الوقت بدل الضائع، الذي احتسبه الحكم".
وشدد كونسيساو على أن جميع الأندية الكبيرة تقريبًا، تُعاني عندما تزور الفتح على أرضه؛ مستشهدًا بالنادي الأهلي الذي خسر (1-2) ضد النموذجي، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.