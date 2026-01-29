"لا أمتلك القدرة للحديث"!.. سيرجيو كونسيساو يشعل الجدل في أزمة كريم بنزيما ويصدم جمهور الاتحاد بـ"إصابة" لاعب جديد

وفي البداية.. رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، الحديث عن أزمة غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد الفتح.

بنزيما غاب بشكلٍ مفاجئ عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

بعدها.. خرجت تقارير سعودية وعالمية - خاصة من الإعلاميين محمد البكيري وسانتي أونا -؛ لتؤكد أن بنزيما رفض المشاركة مع الاتحاد، بسبب خلافات حول تجديد العقد.

كونسيساو قال في المؤتمر الصحفي؛ بعد مباراة الفتح: "لا أمتلك القدرة للحديث.. هذا الموضوع هو أمر يخص إدارة الاتحاد".

وأعرب المدير الفني البرتغالي عن فخره لتدريب لاعب بحجم بنزيما؛ مشددًا على أن النجم الفرنسي المخضرم، إضافة كبيرة لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.