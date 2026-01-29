صفقة قوية.. الاتحاد قد يخطف "جوهرة المغرب" في الشتوية

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الخميس، دراسة مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ إمكانية التعاقد مع مهاجم مغربي شاب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

هذا المهاجم المغربي الشاب، الذي يبحث الاتحاد التعاقد معه؛ هو ياسر زبيري البالغ من العمر 20 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي فاماليكاو البرتغالي.

هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن زبيري ضمن مجموعة أسماء هجومية شابة، يتم المفاضلة بينها في الوقت الحالي؛ لضمها إلى صفوف العميد الاتحادي، بشكلٍ رسمي.