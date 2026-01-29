حكاية فهد المولد تتكرر و"قلة الحيلة" في الصورة .. كريم بنزيما "المتمرد" ألقى بنفسه تحت حافلة الاتحاد!

الآن فقط قد تتحرك المياه الراكدة في الاتحاد .. الجمهور كان يصرخ، المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ندد بالوضع، الإعلاميون يكشفون ما يدور خلف الكواليس، لكن كل هذا كان يمر مرور الكرام على شركة النادي الجداوي .. أما الآن فما إن وصل الأمر للقائد الفرنسي كريم بنزيما، فالوضع مختلف!

بالأمس تناقل الصحفيون الأجانب نبأ "تمرد كريم بنزيما على الاتحاد"، على خلفية غضبه من العرض المقدم له من قبل شركة النادي لتجديد عقده، إذ وصفه بـ"المهين" لتاريخه واسمه.

بالتزامن مع هذا، تخلف الفرنسي عن بعثة الاتحاد التي حلت ضيفة على الفتح اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليخسر العميد نقطتين جديدتين في مشواره في غياب قائده.

ليزداد الوضع سوءًا إداريًا وفنيًا داخل أسوار نادي الاتحاد..