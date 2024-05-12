أخبار الهلال اليوم | جيسوس يتحدث عن تجديد عقده، وبن نافل يُعلق على جدل "الممر الشرفي"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 مايو 2024.

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"موعد تجديد العقد ورسالة إنذار إلى النصر" .. جيسوس يفاجئ جماهير الهلال بعد التتويج بالدوري الأقوى! ماذا قال جيسوس بعد حسم الهلال للقب دوري روشن السعودي..

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