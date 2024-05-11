"تركيزنا على البطولات فقط" .. فهد بن نافل يكشف آخر أخبار مفاوضات الهلال لتجديد جورج جيسوس!

تعرف على ما قاله رئيس الهلال عن الاحتفال في ملعب المملكة أرينا

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عبر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بعدما حقق فريقه بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024، وذلك بعدما حقق الفوز على الحزم.

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ونجح الهلال في حسم بطولة دوري روشن السعودي، بعدما انتصر على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 31.

وقال رئيس الهلال خلال تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "ألف مبروك لجماهير الهلال ويستحقون هذه الفرحة والدعم، نحن مقررين بأن الاحتفال سيكون في ملعب المملكة أرينا".

وأضاف: "دوري روشن كان تنافسي وقوي وأعلى سوقيًا، ولكن كنا الأفضل والأجهز ونجني ثمار عملنا، ونسعى دائمًا لتشريف المملكة".

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فهد بن نافل واصل: "الضغوط كانت كبيرة ولكن الأجمل هو نقد جماهيرنا لنا، ولكن ثقتهم عاليا في إدارة الهلال، ونبارك لهم ونهديهم هذا الإنجاز".

واختتم رئيس الأهلي تصريحاته متحدثًا عن تجديد عقد المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق، حيث قال: "لا نركز على المفاوضات بل تحقيق البطولات الآن، وبعد كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون لكل حادث حديث".

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