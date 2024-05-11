"اقتراح للنصر بتنظيم ممر شرفي لبطل الدوري" .. أسطورة الهلال: يُفترض!

الهلال يحسم اللقب رسميًا والنصر يضمن الوصافة..

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وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، تساؤلًا حول إمكانية تنظيم النصر ممر شرفي للاعبي الهلال، خلال مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، يوم الجمعة المقبلة، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وحسم الهلال تتويجه رسميًا بلقب الدوري السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الحزم بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة 31، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، "من العادة السنوية أن يُنظم ممر شرفي للفريق المُتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، ولا شيء في ذلك، فهل نشاهد النصر يقدم تلك المبادرة في مباراة الهلال؟"

وعلّق أسطورة الهلال، محمد الدعيع، على هذا الأمر، قائلًا "هذا السؤال يُوجه لإدارة النصر، ومن المفترض أن يؤديها لاعبو النصر، فإذا قدموها يشكروا، ولكن لا أتوقع أن يؤدوا الممر الشرفي".

وأضاف الدعيع، "رسالتي للاعبين، فرحنا بهذا الانتصار اليوم، والغد أمامنا بطولة مهمة، وهي أغلى الكؤوس لوالدنا سمو خادم الحرمين الشريفين".

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ويمتلك الهلال فرصة لإكمال الثلاثية المحلية، بعد الفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما ضرب موعدًا مع النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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