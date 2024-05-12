أحرج أنمار الحائلي .. الهلال يكشف الصفقات التي دعمتها لجنة الاستقطابات

فهد بن نافل يوضح بعد تشكيك أنمار الحائلي ورد سعد اللذيذ عليه..

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حسم فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، الجدل الدائر حول ناديه بشأن الصفقات الصيفية التي أبرمها، خاصةً بعد تصريحات أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد.

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الحائلي كان قد شكك في لجنة الاستقطابات برئاسة سعد اللذيذ ونادي الهلال، زاعمًا أن الأخير حصل على الدعم الأكبر بقوله: "الهلال زادت قوته بنسبة 150%، فيما ضعف الاتحاد بنسبة 150% عما كان عليه الموسم الماضي، عليكم كشف الحقائق للجماهير حول آليات الدعم!".

اللذيذ بالفعل خرج للرد على رئيس النادي الجداوي قبل أسبوع، موضحًا أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على قيمة الدعم لكل نادٍ، مشيرًا أن لجنة الاستقطابات في الأخير دعمت كل من الاتحاد، الهلال والنصر بخمس صفقات في الصيف الماضي مقابل ست للأهلي.

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ومن جانبه، أيد ابن نافل تصريحات رئيس لجنة الاستقطابات، موضحًا أن الأخيرة دعمت خمس صفقات بالفعل للقلعة الزرقاء.

وأشار إلى أن صفقات الهلال تدعمها خزينة النادي، بجانب العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، بخلاف دعم لجنة الاستقطابات، نافيًا أن تكون الأخيرة هي الداعم الوحيد لناديه.

يذكر أن تصريحات الحائلي خرجت عقب وداع الاتحاد لكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي على يد الهلال، كما أطاح به الزعيم من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بخلاف خروج العميد دون أي بطولة في الموسم الجاري بعدما كان بطلًا لدوري روشن السعودي الموسم الماضي 2022-2023.

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