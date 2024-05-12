كي لا تحلم السعودية .. سر رفض كيليان مبابي الإغراءات المالية الكبرى

النجم الفرنسي ارتبط بالسعودية مؤخرًا، لكن مهما كانت الإغراءات يبدو أنه يرفض نهائيًا، فما السر؟

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بعد أشهر من الحديث عن أن ريال مدريد الإسباني هو الوجهة الأكيدة للفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان، بدأ الحديث مؤخرًا من البعض يتجه لاحتمالية خطف السعودية له.

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نجم النادي الباريسي كان بالفعل قد أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، رافضًا تجديد عقده، لكنه لم يفصح بشكل رسمي عن ناديه الجديد حتى الآن.

لكن ربطه بالسعودية تفجر بعد تصريحات الأسطورة الفرنسية مارسيل ديسايي الذي نصحه بعدم الانتقال لريال مدريد، كونه لن يكون النجم الأول هناك، ورجح دوري روشن كوجهة أفضل له.

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ورغم ذلك، يبدو أن مبابي ودوري روشن ما هو إلا حلم، فبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن الأول لا يريد إحباط فلورنتينو بيريز؛ رئيس نادي ريال مدريد، مرة أخرى بعدما قد فعل في صيف 2022، وقتما رفض مغادرة باريس وأجل خطوة اللجوء للملكي.

وأوضح رومانو أن كيليان بالفعل رفض عرضًا سعوديًا في الصيف الماضي، قُدرت قيمته بـ200 مليون يورو سنويًا، وكذلك قد فعل بالنسبة لعروض الدوري الإنجليزي التي طاردته على مدار العامين الماضيين.

يذكر أن الفرنسيين يتمنون لو تفشل مفاوضات مبابي مع ريال مدريد، في ظل إعلان الأخير رفضه بشكل رسمي مشاركة لاعبيه في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه الضغط للاستعانة بخدمات كيليان في تلك البطولة.

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