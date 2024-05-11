"فخور بالسعودية لأني مسلم ولم نحقق الآسيوية لسوء الحظ" .. كوليبالي يشيد بتجربته مع الهلال ويُنذر رونالدو!

كوليبالي يعلق على مواجهة النصر في الدوري وكأس الملك..

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أعرب السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالتطور الذي شاهده في المملكة، متحدثًا عن تجربته مع الزعيم، والسر وراء الموسم المتميز الذي كلله بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي.

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الهلال حسم لقب الدوري السعودي، للمرة 19 في تاريخه، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، بعد فوز كبير على الحزم بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 31، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ويواصل تدعيم رقمه القياسي كصاحب أكبر رصيد نقطي في موسم واحد بتاريخ المسابقة.

وقال كوليبالي، عبر تصريحات لفضائية SSC، "الفريق ككل اعتاد على الفوز وأجواء الانتصارات، رصدنا أهدافًا أمامنا، وكنا نعلم بأن الأمور ستكون صعبة، ولكن بحضور اللاعبين الذين دعموا المشروع، كل شيء سار بشكل جميل جدًا، ولسوء الحظ لم نحصل على دوري أبطال آسيا، ولكن نأمل في إسعاد جماهيرنا بإحضار كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف المدافع السنغالي "التأقلم مع الهلال كان جيدًا جدًا، وشعرت أنني في بيتي، السعودية في القمة، وبحكم أني مسلم، فهذا شيء جميل جدًا، ورغم انتصاراتنا، ولكن لا نزال نرغب في المزيد من الفوز، وأن نمنح أكثر لجمهورنا، فهذا النادي يستحق والجميع رائعون".

وحول سر أزمة استقبال الأهداف بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة، قال كوليبالي، "هدفنا أن نكون أفضل دفاع، ونعمل على هذا، ولكن نحاول دائمًا أن نلعب بشكل هجومي ونسجل أكثر، وعلينا أن نكون دفاعيًا أكثر صلابة، ونحسن الكثير من الأمور، وهذا سر كرة القدم والذي يجعلها جميلة، الجميع متحفزون لتحقيق الفوز".

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وعن المواجهة التي تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قمة الهلال والنصر خلال الجولة 32 من دوري روشن السعودي، وكذلك لقاء الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قال كوليبالي "نحن أبطال، وسنعمل على إنهاء الموسم دون هزيمة في الدوري، والفوز في كل ما تبقى أمامنا من مباريات".

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