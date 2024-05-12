تصريح على طريقة الكبار .. فهد بن نافل يعلق بشأن جدل الممر الشرفي من النصر للهلال

"الممر الشرفي" الشغل الشاغل للوسط الرياضي السعودي حاليًا!

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وسط انشغال الهلال بفرحة التتويج بلقب دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، اقتحم جدل الممر الشرفي تلك الأجواء، فالجميع يترقب "هل ينظم النصر ممرًا شرفيًا لجاره؟!".

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الزعيم حسم أمس السبت، لقب دوري روشن السعودي لصالحه بعد الفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بـ12 على النصر؛ صاحب الوصافة.

لكن الأنظار جُلها تقريبًا اتجهت للنصر في ظل اقتراح البعض إقامة العالمي ممر شرفي للزعيم نظرًا لأن ديربي الرياض بين الفريقين هو أول لقاء بعد ذلك الحسم، حيث يقام في 17 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32.

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حول هذا الجدل، سُئل فهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء، الذي نأى بنفسه وبناديه عن هذا الجدل، وخرج بتصريح على طريقة الكبار بعيدًا عن محاولة بعض المسؤولين اللجوء لطريقة "قصف الجبهات".

ابن نافل قال بوضوح خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "هذا قرار النصر، ما دخلي أنا، قرارهم!".

يذكر أن لقب موسم 2023-2024 هو البطولة الـ19 في تاريخ الهلال بالدوري السعودي، والـ68 في مختلف البطولات المحلية والقارية.

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