بفضل المنشطات المباحة وخلاص جيسوس من "السوس" .. انتقم الهلال فخضع اللقب الـ19 من دوري روشن له!

تتساءل كيف حقق الهلال لقب دوري روشن السعودي 2023-2024؟ .. إليك طريقة الموج الأزرق في الانتقام!

SHAHID

"قد يمرض لكن لا يموت" هذا هو حال الهلال السعودي، الذي لا تطول فترة ثأره، فسريعًا ما يعود ويثأر بل ويعاقب الجميع، جُل منافسيه يذوقون لدغاته عقابًا على تجرأ أحدهم على خطف بطولته المفضلة..

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الزعيم حسم أمس السبت لقب دوري روشن السعودي؛ الذي خطفه منه الاتحاد الموسم الماضي 2022-2023، لصالحه قبل النهاية بثلاث جولات، بعد الفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بـ12 نقطة على النصر؛ محتل الوصافة.

هذا التتويج هو الـ19 في تاريخ القلعة الزرقاء فيما يخص بطولة الدوري السعودي بمختلف مسمياته، بينما هو اللقب الـ68 في مختلف البطولات المحلية والقارية.

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لقب جديد مستحق للموج الأزرق -مهما قال منافسوه- فهو أكثرهم استقرارًا، الأذكى في استقطاباته والأفضل في جودة لاعبيه ومدربه، لكن حتمًا كل هذه العوامل تحتاج لبعض المحطات التي تدعمها، كي تدفع الزعيم نحو اللقب دفعًا كما حدث، نستعرض أبرز في السطور التالية..