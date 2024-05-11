"سنفوز بأي ثمن" .. ميشايل ديلجادو يتحدى النصر بتصريح قوي!

تعرف على ما قاله نجم الهلال عن ديربي الرياض

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علق النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، على استعداد فريقه لمباراة ديربي الرياض أمام النصر، متحدثًا عن مدى الجدية التي سيلعب بها فريقه تلك المواجهة.

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ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النصر في الجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال ميشايل عقب المباراة خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ": "كما رأيتم حتى الآن الهلال وجورج جيسوس دائمًا هدفهم الفوز والانتصار".

وأضاف البرازيلي: "لذلك سنلعب جميع المباريات كما لعبناها إلى الآن ورغبتنا هي الانتصار، وهي الطريقة الوحيدة التي نعرف أن نفعلها، وسنحاول الفوز بأي ثمن كان".

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وحسم نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد فوزه على الحزم برباعية مقابل هدف واحد، حيث سيلعب مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في الدوري الموسم الحالي.

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