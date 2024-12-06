أخبار الهلال اليوم | طلب جورج جيسوس قبل كأس العالم للأندية 2025 .. ورد رسمي على التعاقد مع كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"كأنه خيال علمي" .. ستيف كالزادا يكشف حقيقة رغبة الهلال في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إمكانية ضم ناديه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

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"نريد لم شمله مع ميسي وسواريز" .. مالك إنتر ميامي يفتح الباب أمام التعاقد مع نيمار

أكد خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، على أن ناديه يستهدف التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

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"النادي غاضب بعد تصرف اللاعب المفاجئ" .. نيمار اتخذ هذا القرار بدون علم الهلال!

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، بشأن علاقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع عملاق الرياض الهلال (طالع التفاصيل).

"وجه طلبًا للمسؤولين السعوديين!" .. جورج جيسوس يكشف عن "شرط وحيد" لتحقيق الهلال إنجاز مونديالي

علق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على "قرعة" فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية (طالع التفاصيل).

"النصر طلب نجومنا في كأس العالم 2000" .. رئيس الهلال الأسبق يكشف سبب رفض طلب العالمي!

كشف فواز المسعد رئيس نادي الهلال الأسبق، عن أن نادي النصر طلب من ناديه الحصول على 3 نجوم في صفوف الزعيم، للمشاركة رفقة العالمي في كأس العالم للأندية عام 2000 (طالع التفاصيل).

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بعد علمه بنتائج قرعة الهلال بالمونديال .. جواو كانسيلو يتحدى ريال مدريد بقميص برشلونة!

قام النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال، بتحدي ريال مدريد على طريقته الخاصة، بعد العلم بنتيجة قرعة فريقه الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

"ترشيح اسمين كبيرين!" .. مطالبات بتدعيم الهلال بـ"نجوم مثل الأهلي" للمنافسة على كأس العالم للأندية 2025

يترقب جمهور نادي الهلال السعودي، المشاركة "الرابعة" للفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية؛ وهذه المرة في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، صيف عام 2025 (طالع التفاصيل).

"تاريخك المونديالي منع الهدف السادس!" .. الهلال حاول التقليل من الأندية المنافسة فـ"فتح أبواب السخرية على نفسه"

فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

"الاتحاد لم يتلق الدعم قبل كأس العالم عكس الهلال" .. دليل كامل بأرقام أندية الصندوق يكشف الحقيقة!

وجه الناقد الرياضي محمد الأحمري، ردًا - بالأرقام - على الاتهامات الموجهة بشأن عدم دعم نادي الاتحاد، قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بجدة، على غرار الهلال (طالع التفاصيل).

الهلال ضد ريال مدريد بعيون نيمار وطابع الثأر.. أكثر من مجرد مباراة في كأس العالم للأندية!

مجموعة نارية وقع فيها الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، كيف لا تكون نارية ومعه سيد أوروبا والعالم، نادي ريال مدريد أكثر المتوجين بالألقاب القارية في العالم كله؟ (طالع التفاصيل).

البداية بـ"ليفل الوحش" وطريق شبه مستحيل نحو النهائي .. مشوار صعب للهلال في كأس العالم للأندية 2025

رفعت جماهير الهلال راية التحدي، بعدما فرضت عليه القرعة مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

الهلال بث الذعر في مدريد وحظك يا ميسي ستواجه "الملك أفشة" .. ردود الفعل على قرعة مونديال الأندية 2025

حازت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية، على اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، وخصوصًا في الوطن العربي، بعدما أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات (طالع التفاصيل).

الهلال أمام ريال مدريد والعين في مجموعة الموت .. عقبة مانشستر سيتي الكبيرة تتصدر قرعة كأس العالم للأندية 2025

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم (طالع التفاصيل).