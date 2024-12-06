"النصر طلب نجومنا في كأس العالم 2000" .. رئيس الهلال الأسبق يكشف سبب رفض طلب العالمي!

الهلال رفض طلب النصر منذ 24 عامًا

كشف فواز المسعد رئيس نادي الهلال الأسبق، عن أن نادي النصر طلب من ناديه الحصول على 3 نجوم في صفوف الزعيم، للمشاركة رفقة العالمي في كأس العالم للأندية عام 2000.

وقال المسعد خلال تصريحات لمنصة "الرياض اليوم": "النصر حاول قبل المشاركة في كأس العالم عام 2000، استعارة 3 لاعبين في صفوف الهلال، ولكننا رفضنا العرض".

وأضاف: "استشعرنا أن هناك نية مبيتة داخل النصر، بأن يحصلوا على خدمات الثلاثي نواف التمياط ومحمد الدعيع وأحمد الدوخي بشكل نهائي، وعدم إعادتهم للفريق مرة أخرى، ولذلك رفضنا".

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وواصل: "حتى لو كان النصر سيُعيد الثلاثي مرة أخرى إلى الهلال، فكرة انتقال نجوم الزعيم للعالمي للمشاركة في المونديال مرفوضة".

يأتي ذلك بالتزامن مع الحديث الدائر بين الجماهير السعودية حاليًا، بإمكانية إعارة نجوم النصر والأهلي والاتحاد إلى الهلال، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.