"نريد لم شمله مع ميسي وسواريز" .. مالك إنتر ميامي يفتح الباب أمام التعاقد مع نيمار

هل ينجح إنتر ميامي في ضم نيمار؟

أكد خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، على أن ناديه يستهدف التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

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وينتهي عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتم تحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق أم لا، مع وجود أفضلية التجديد لعام آخر مع الزعيم.

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وقال ماس خلال تصريحات لموقع "givemesport": "الأمر يعتمد بشكل رئيسي على ما إذا كان نيمار متاحًا، إنه لاعب في الهلال الآن وغير متاح لنا، ولطالما قلت إننا نطمح لجلب لاعبين رائعين لفريقنا، ولدينا الكثير من القيود على القائمة، ولكن لدينا ميزانية غير محدودة".

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وواصل: "نحن طموحون، وإذا سنحت لنا الفرصة لجلب لاعب مثل نيمار فلن نتردد، الأمر لا يعتمد عليّ وحدي، بل يعتمد على اللاعب والدوري، ولكن نعم نحن طمح لبناء قائمة رائعة هنا".

ومن جانبه، علق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال على موقف نيمار قائلًا: "الأمر يتعين على المدرب جوج جيسوس، فهو من يقرر الأمر عندما يستعيد لياقته البدنية، ونحن الآن في منتصف الموسم، ونسير بشكل جيد، ونحن واثقون للغاية من الفريق الذي لدينا حاليًا".

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وشكل نيمار ثلاثية مميزة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة خلال الفترة من 2014 إلى 2017، عُرفت باسم "MSN"، حيث تمكنوا من التتويج بتسعة ألقاب معًا.