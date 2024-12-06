بعد علمه بنتائج قرعة الهلال بالمونديال .. جواو كانسيلو يتحدى ريال مدريد بقميص برشلونة!

هل يقصد كانسيلو تحدي ريال مدريد؟

قام النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال، بتحدي ريال مدريد على طريقته الخاصة، بعد العلم بنتيجة قرعة فريقه الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ووقع الهلال في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية، والتي تضم أيضًا ريال مدريد وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وقام كانسيلو بنشر صورة له مع أحد أصدقائه وهو يرتدي قميص برشلونة عبر حسابه على "إنستجرام"، بينما صديقه كان يمسك بيده قميص فريق "كروز دا فيلا فورموزا"، وهو ما يُظهر شدة تعلق البرتغالي ببرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

social gfx

ولعب جواو كانسيلو مع برشلونة الموسم الماضي 2023-24، قبل عودته مرة أخرى إلى مانشستر سيتي، لينتقل إلى الهلال في صيف 2024، ليُصبح أحد أهم عناصر الفريق.

وربط البعض بين قيام كانسيلو بنشر الصورة، وبين نتيجة قرعة مونديال الأندية، التي أوقعت الهلال في مواجهة مع ريال مدريد، بالمباراة الافتتاحية للفريقين، في تحدي للنجم البرتغالي للميرنجي.