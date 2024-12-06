وجه الناقد الرياضي محمد الأحمري، ردًا - بالأرقام - على الاتهامات الموجهة بشأن عدم دعم نادي الاتحاد، قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بجدة، على غرار الهلال.

ويستعد الهلال للمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بنظامها الحديث لعام 2025، وسط مشاركة 32 فريقًا، وذلك بعدما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الزعيم في المجموعة الثامنة، ليواجه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال الأحمري، عبر برنامج "برا 18"، إن إشكالية الاتحاد لم تكن في التدعيمات، ولكنها تتعلق بفترة الإعداد قبل المشاركة في مونديال الأندية، خاصة وأن العميد كان مُدعمًا بعشرة لاعبين أجانب قبل البطولة، كما أن الحديث المتكرر بشأن مباراة ضمك بأبها، والتي كانت تسبق البطولة العالمية التي أقيمت بجدة، فإن المباراة كانت مجدولة مسبقًا، ولم يتحدثوا عنها إلا قبل المونديال بأسبوع.

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وأضاف الأحمري أن النصر، خلال ثلاث سنوات، تعاقد مع 63 صفقة محلية وأجنبية، كما أن النادي عليه مديونيات بقيمة 400 مليون ريال، فضلًا عن تلقيه 8 قضايا لدى الاتحاد الدولي (فيفا).

وتابع "بالنسبة للأهلي، فإن الرئيس الحالي تحدث عن سداد مديونية تبلغ 300 مليون بداية الموسم الجاري، كما تحدث الرئيس السابق على مبلغ 120 مليون، و21 قضية لدى الفيفا، فيما تعاقد النادي مع 76 صفقة بين المحليين والأجانب".

واستطرد الأحمري "عن الاتحاد، فقد تعاقد مع 75 صفقة، وتحدث رئيسه بشأن ديون مالية تبلغ 500 مليون، و14 قضية لدى الفيفا، أما عن الهلال، فقد تعاقد مع 44 صفقة محلية وأجنبية، وديونه (صفر)، وتوج بالعديد من البطولات".

وكان الاتحاد قد شارك في كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في جدة، بوصفه بطلًا لدوري روشن السعودي، وصعد العميد إلى الدور الثاني، بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (3-0)، فيما ودع البطولة بعد خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة (1-3).